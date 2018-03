Ministerstvo reaguje na medzinárodnú hanbu: Prečo Kuzminovej nezaplatili hotel?!

Žiadna zmena. Hoci slovenský šport sa na nedávnych ZOH 2018 zviditeľnil hlavne vďaka biatlonu, pozitívny ohlas v podobe prílevu financií to neprinieslo.

Manžel a tréner trojnásobnej medailistky z Pjongčangu Anastasie Kuzminovej Daniel Kuzmin na meškajúce financie poukázal ešte priamo v Kórejskej republike a jeho slová následne potvrdil aj prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko.

Po ukončení individuálnych disciplín sa ako prvý ozval Daniel Kuzmin a poukázal na chýbajúce financie, ktoré mali byť na účte pre TOP tím. „Bol by som rád, keby sa ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu trošku zobudilo. Reprezentujeme predsa celé Slovensko a nielen seba, no táto situácia sa opakuje každý rok. Hovorím to nielen v súvislosti s nami, ale aj v mene ďalších TOP slovenských športovcov, ktorí majú taktiež pozastavené peniaze,“ povedal pre Nový Čas Kuzmin a varoval, že na ďalšie preteky Svetového pohára tím jeho manželky vycestuje za vlastné peniaze. Krízovú situáciu potvrdil následne aj šéf zväzu, podľa ktorého síce dostal prostriedky, no z nich je podľa zákona len časť určená na reprezentáciu. Tej pritom vrcholí sezóna vo Svetovom pohári a na pokrytie nákladov to absolútne nestačí.

„Tým, že sme zimný šport, sme jednoznačne poškodení. Veď sezónu máme od novembra a potom hlavne prvé mesiace v roku. Musíme bežať svetové poháre, IBU poháre, organizovať domáce súťaže a to všetko sa deje hlavne v januári. Navyše pre TOP tím, kde je Anastasia Kuzminová či Paulína Fialková, sme neprijali nič a dokonca sme ani nevideli zmluvu. Pritom už v januári sme ju mali mať podpísanú a peniaze mali byť na účte,“ dodal Fusko.

Pozdrav z Talianska

Zároveň upozornil, že už počas ZOH museli platiť zálohy za letenky či ubytovanie a nemôžu si dovoliť hazardovať s dobrým menom, aby zostali dlžní za ubytovanie v Nemecku, Francúzsku či Taliansku. A práve z talianskeho Anterselve sa už jeden hotel ozval s upomienkou za nevyplatenú faktúru vo výške 2 000 € za pobyt Anastasie Kuzminovej a jej tímu na sústredení od 22. ja­nuára!

„Sme v patovej situácii, pretože aj keď z iných zdrojov sme vyčlenili peniaze napríklad na platenie Nastinho servisného tímu, nevieme uhradiť ďalšie náklady, ktoré vznikli v roku 2018 do olympiády i po nej, keď zabojuje o veľký glóbus v SP,“ posťažoval sa pre denník Šport Tomáš Fusko, ktorého doplnil Daniel Kuzmin: „Zväz nám dlhuje už okolo 5 000 eur za trajekty či vosky, čo platíme zo svojich vlastných peňazí. To je tým, že ich nemá od ministerstva.“

Stanovisko ministerstva:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto chvíli nerozdelilo finančné prostriedky na TOP tím na žiadneho športovca, ale snažíme sa o čo najskoršie pokrytie týchto nákladov. Príspevky na prípravu športovcov podľa zoznamu športovcov zaradených do TOP tímu sú pripravené na predloženie na schválenie pani ministerke.“