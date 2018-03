Opitý muž vložil do vagíny svojej manželky niečo ohavné: Fatálne následky!

Žena zomrela po tom, čo jej manžel zaviedol do vagíny malú bombu.

Manželia sa vrátili domov pripití. Chceli si užiť, nečakali však, že ich sexuálne hry sa skončia tým najhorším možným spôsobom!

Podgurážení manželia si chceli ozvláštniť svoj sexuálny život, preto sa uchýlili k zvláštnym praktikám. Ruben Valera Cornejo z Peru vložil do vagíny svojej manželky malú bombu, ktorá vybuchla, píše mirror.co.uk. Žena utrpela následky, ktoré už, bohužiaľ, neprežila. Muž čelí podozreniu z vraždy.

Ruben polícii tvrdil, že bol opitý a na tento čin si nepamätá. Podľa jeho slov to bola manželka, ktorá žiadala, aby predmety, ktoré majú doma, používali ako sexuálne hračky. Predmet, ktorý vybuchol, mal byť ozdobou v domácnosti.

To, čo sa stalo, si uvedomil až ráno, keď sa prebudil vedľa nehybnej manželky. "Za to, čo spravil mojej dcére, bude sedieť. Budem za to bojovať až do konca," povedal otec nebohej ženy.