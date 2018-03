Najnešportovejší moment futbalovej histórie: Hráči ruského Arsenalu hrajú na góly, nie na fair-play

Bežala už druhá minúta nadstaveného času a všetko nasvedčovalo tomu, že Groznyj uhrá v najvyššej ruskej futbalovej lige na ihrisku Arsenalu Tula bezgólovú remízu. Lenže všetko zmenila udalosť, pri ktorej fair play zaplakalo ...

Stredopoliar Groznyj Oleg Ivanov si po strete so spoluhráčom privodil zranenie a ani s loptou pri nohe nebol schopný pokračovať v hre. Hostia čakali, že sa Tula zachová športovo a loptu odkopne do outu, no boli na omyle ...

Naopak! Kirill Kombarov nemal nič také v pláne, využil Ivanovovu indispozíciu a odcentroval do bránkoviska. Z pokračujúcej akcie vypálil spoza šestnástky srbský stredopoliar Goran Čaušić a zaistil Tule trojbodový zisk.

Protesty hosťujúceho celku boli márne, rozhodca gól uznal, v samom závere duelu navyše ešte brazílsky obranca Grozného Rodolfo vyfasoval červenú kartu.