Novinárku našli rozštvrtenú: Začal sa proces s vynálezcom obvineným z jej vraždy

Na súde v dánskej metropole Kodaň sa vo štvrtok začal proces s dánskym vynálezcom Petrom Madsenom obvineným z vraždy švédskej novinárky Kim Wallovej, ku ktorej malo dôjsť vlani v auguste na palube jeho súkromnej ponorky. Informovala o tom agentúra DPA.

Prokuratúra požaduje v prípade Madsena doživotie. V súčasnosti 47-ročný Madsen je obvinený z vraždy, ale aj zo zneuctenia telesných pozostatkov a rozštvrtenia tela Wallovej. Počas procesu s obvineným vypočujú viac ako 30 svedkov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V spise obžaloby sa uvádza, že išlo o úkladnú vraždu, lebo Madsen si vzal do ponorky aj nástroje, ktoré bežne pri sebe nemával, napríklad nôž, pílu, skrutkovač, sťahovacie pásky či kovové rúry. Vtedy 30-ročnú novinárku podľa vyšetrovateľov pred usmrtením spútal, zbil a pobodal. Prokuratúra motív vraždy neuviedla. Vynálezca popiera, že by novinárku v ponorke zavraždil, priznal však, že jej telo rozštvrtil a vyhodil do mora. Madsen sa snažil časti tela zaťažiť oceľovými rúrami. Vo svojich výpovediach najprv uvádzal, že Wallovú vysadil na malom ostrove, následne hovoril o nehode, pri ktorej novinárke spadol na hlavu poklop, a nakoniec prišiel s verziou, že išlo o otravu oxidom uhoľnatým.

Madsen je vo vyšetrovacej väzbe od 12. augusta.

Wallovú naposledy videli vlani 10. augusta, ako v Kodani nastupovala do Madsenovej podomácky vyrobenej ponorky, ktorá sa následne potopila. Telo novinárky sa v nej nenašlo, po viac ako desiatich dňoch však vylovili z mora pri dánskom pobreží jej trup, od ktorého boli úmyselne oddelené hlava a končatiny. Neskôr sa podarilo nájsť i ďalšie časti tela, na ktorom sa bolo 15 bodných rán.