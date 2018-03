Úspešný tréner slovenskej 21-tky kývol na ponuku Sparty: V reprezentácii sa mu nikto nečuduje

Takto pred tromi rokmi sa tréner Pavel Hapal (48) v slovenskej reprezentácii do 21 rokov len rozbiehal. Dnes je z nej preč.

Strojca úspechov prikývol na ponuku pražskej Sparty a Slovenský futbalový zväz jeho túžbu akceptoval. Vo dvoch najbližších kvalifikačných dueloch proti Albánsku povedie mužstvo Oto Brunegraf. Po nich sa rozhodne o Hapalovom nástupcovi.

Odchod šéfa realizačného tímu prišiel ako blesk z jasného neba. Zaskočil aj funkcionárov zväzu. „Žiadne indície neboli,“ potvrdil Novému Času viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník. „Pavel nás informoval v pondelok ráno, že ho kontaktovala Sparta a tlačí na neho. Cítili sme z jeho slov, že by to rád vyskúšal. Predsa len Sparta je top klub. Navyše v jej farbách hrával. Bral to ako veľkú šancu a výzvu. I ponuku, ktorá už nemusí prísť. Nechcel odísť nasilu a spáliť za sebou mosty. Pochopili sme, že by ho potešilo, keby sme ho pustili. Aj na základe dobrých vzťahov z minulosti, ktoré boli na super úrovni.“

Hapal hneď na úvodnej tlačovke Sparty vyhlásil, že by rád aj na Letnej pokračoval v spolupráci s asistentom Otom Brunegrafom. „Nechceme sa unáhliť. Vyhodnotíme, aká bude situácia po dvoch zápasoch s Albánskom. Do ďalšieho kvalifikačného stretnutia budeme mať pol roka čas, aby sme to v pokoji vyriešili,“ dodal Belaník.

V Česku bol odpísaný

Bývalý tréner dvadsaťjednotky Milan Lešický pozná Hapala dlho a dobre. Ako hráča i trénera. „Viedol som československú osemnástku. Na kontrolný zraz Olomouca prišiel nejaký chlapec, ktorý odohral jeden ligový zápas. Predstavil sa ako Pavel Hapal. Robili sme žonglovanie s loptou. Ľavou nohou dal šesť. Na tri pokusy. Kolegovi hovorím: Ako môže hrať ligu? Popoludní sme hrali zápas. A Hapal bol na ľadovej škvare najlepším hráčom.“

Lešický si myslí, že prestupom do Sparty urobil Hapal dobrý krok. „Stal sa z neho veľmi dobrý tréner. Zato začiatky mal zlé. Viedol Opavu i Ostravu. Bol neúspešný. V Česku takmer odpísaný. Do Nitry nastúpil ako neznámy tréner. Tam sa chytil. Má aj potrebné šťastie. Prišiel do dvadsaťjednotky, keď v nej bol skvelý hráčsky materiál. Zo Sparty dostal životnú ponuku. Nemá v nej čo pokaziť.“

Odrazový mostík

Podľa Ladislava Molnára, 24-násobného reprezentačného brankára, je odchod Hapala logický. Pomohol tímu, mužstvo zasa pomohlo jemu. „Dvadsaťjednotka je odrazovým mostíkom v kariére každého trénera dostať sa vyššie. Sparta je najvyšší level v našich zemepisných šírkach. Klub na európskej úrovni. Všade, kde Pavel pôsobil, urobil dobrú prácu. S národným tímom sa mu podaril husársky kúsok, keď postúpil na majstrovstvá Európy. Hráči sa tam skvele prezentovali a neskôr sa dostali do špičkových klubov. Všetko mu robí dobrú reklamu.“