Rozviedol sa a zostala mu dcéra, zobral to do svojich rúk: Otecko, ktorý robí dokonalé účesy!

Dcérku dostal do starostlivosti, no zistil, že má problém! Gregovi Wickherstovi z Pueblo v americkom štáte Colorado pripadlo po rozvode opatrovníctvo dcéry Izzy (3). Veľmi rýchlo zistil, že netuší, čo robiť. Keďže pracoval ako školiteľ, poradil sa so študentmi. Rozhodol sa, že počas obedných prestávok v práci bude absolvovať lekcie u odborníčky na kozmetiku. Výsledok jeho snaženia ľudia na sociálnych sieťach milujú!