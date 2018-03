Do premiéra Fica sa obuli aj kotlebovci: Tvrdý odkaz!

Premiér Robert Fico (Smer-SD) je posledný, kto má právo kritizovať "poskokov" amerického finančníka Georgea Sorosa.

Ak by to so Sorosom myslel vážne, riešil by otázku, či odvolať ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) aj šéfku rezortu justície Luciu Žitňanskú (Most-Híd). Tvrdia to kotlebovci.

"Ministri Lajčák a Žitňanská sú tí, ktorí v tejto vláde najviac zo všetkých presadzujú hodnoty a myšlienky blízke pánovi Sorosovi," uviedol na tlačovej konferencii v parlamente Marian Kotleba. Podľa neho by mal Fico kritizovať nielen prezidenta SR Andreja Kisku, ale aj Lajčáka, keďže aj on sa so Sorosom stretol. "Ak premiér Fico kritizuje prezidenta za vzťah k Sorosovi, mal by rovnakú kritiku namieriť aj do vlastných radov, najmä voči ministrovi Lajčákovi," doplnil.

"Protisorosovské vyjadrenia Roberta Fica sú len pózou pre kamery s cieľom oklamať národ a vytvoriť ilúziu, že Fico a strana Smer sa menia k lepšiemu," povedal Milan Uhrík. Kotlebovci tiež zdôraznili, že odmietajú priživovanie sa na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Nepodporujú vytváranie spoločenského napätia. Kotleba tiež uviedol, že podľa neho sa časom ukáže, že veci sa majú inak, ako dnes mnohí hovoria. Odvoláva sa na zistenia z parlamentného výboru pre kontrolu činnosti SIS. Strana na súčasnú situáciu podľa Martina Beluského reaguje aj zvolaním mimoriadneho predsedníctva.