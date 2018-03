Prieskum v európskych mestách: Akí spokojní sme so svojou prácou?

Povedali by ste o svojej práci, že ste s ňou spokojný? Väčšine obyvateľov miest západnej Európy to nerobí problém.

Zato smerom na východ a juh pribúda negatívnych odpovedí. Eurostat to zistil, keď skúmal nálady pracujúcich v 83 mestách a regiónoch starého kontinentu. Kde sú najspokojnejší ľudia a kde, naopak, vládne nespokojnosť?

Najviac spokojných pracovníkov majú v Rakúsku. Spokojnosť so svojím postavením vyjadrilo až 85 percent obyvateľov Grazu, druhého najväčšieho mesta krajiny, a 79 percent populácie Viedne. Všetky popredné priečky v rebríčku obsadili mestá zo západu a zo severu Európy. Jedinou výnimkou v prvej desiatke je bulharský Burgas. „Dôležitým faktorom je aj kvalita života v danom meste ako takom. Ak je vysoká, človek v danom meste pracuje rád vo všeobecnosti, nielen preto, že by veľa zarábal,” tvrdí manažérka personálnej agentúry Wincott People Jana Mesárová.

Príjemným prekvapením je umiestnenie Bratislavy. Metropola Slovenska predstihla 47 miest a regiónov, vrátane Amsterdamu, Prahy či Berlína. „Bratislava je najbohatším regiónom Slovenska a ťaží aj z relatívnej blízkosti Rakúska, Česka a Maďarska. V porovnaní s ostatnými regiónmi je na tom objektívne najlepšie, čo môže ťahať jej hodnotenie nahor,” dodáva Mesárová.

V hlavnom meste lepšie ako v Košiciach

Jana Mesárová, personálna agentúra Wincott People

Ľudia u nás sa pri hodnotení spokojnosti pravdepodobne porovnávali viac s inými domácimi lokalitami než so zahraničím. Takže ľudia žijúci v Bratislave sa skôr porovnávali s Košicami než s Prahou. Nie je však vylúčené, že ak by boli do prieskumu zahrnuté aj menšie mestá u nás, niektoré by mohlo Bratislavu predbehnúť, ako sa to stalo viacerým hlavným mestám v zahraničí.

Aj Praha má jedno prvenstvo

Obyvatelia mnohých európskych miest vnímajú ako veľkú výhodu, že pracujú tam, kde žijú. Z údajov Eurostatu vyplýva, že najviac si to cenia Pražania. Na otázku, či je ľahké nájsť si prácu, odpovedalo kladne až 72 percent respondentov. Výborne je na tom aj Bratislava, vďaka súhlasu 62 percent obyvateľov sa spolu s nemeckým Mníchovom delí o 3. miesto. Na konci rebríčka sa nachádzajú tri talianske mestá (Palermo, Neapol a Turín), grécke Atény a španielska Malaga. Viac ako 80 percent ich populácie v prieskume odpovedalo, že nájsť si prácu nie je ľahké.

Najmenej spokojní sú v Maďarsku

Na jednej strane Rakúsko, na druhej strane Maďarsko. Hoci tieto krajiny susedia, v subjektívnom hodnotení postavenia pracovnej sily sú obrovské rozdiely. „Najnižšia miera spokojnosti bola zaznamenaná v ťažko industrializovanom meste Miškovec na severovýchode Maďarska,” píše Eurostat. Nasledujú grécke mestá Atény a Irakleio, hlavné mesto Maďarska Budapešť a Piatra Neamț vo východnom Rumunsku.