Antónia Lišková je v Taliansku hereckou hviezdou: Čo si myslí o kvalite slovenských diel?

Najznámejším Slovákom v Taliansku je futbalová hviezda Marek Hamšík.

Avšak obyvateľstvo Apeninského polostrova rovnako miluje aj herečku Antóniu Liškovú (40), o ktorej úspechoch sme doma dlho ani len netušili, hoci filmy či seriály, kde hrala jedny z hlavných postáv, sme mali možnosť opakovane vidieť. Teraz sa konečne objavila v markizáckych Milenkách.

Vy ste počas svojej osemnásťročnej hereckej kariéry naozaj nenatáčali ani minútu na Slovensku, respektíve so slovenskými tvorcami?

Nie, vôbec.

Ako je to možné?

Ľudia o mne na Slovensku vedeli málo, a tak ponuky neboli. Navyše som sa až dosť neskoro rozhodla, že by som na Slovensku niečo chcela robiť. Predtým ma to nelákalo, stále som mala nejakú robotu v Taliansku. Ale potom mi maminka povedala: „Prečo nenatočíš niečo na Slovensku? Stále ťa vidím v televízii len dabovanú...“ Preto som sa rozhodla, že niečo tu spravím a nikdy som si nemyslela, že to bude takáto pekná vec, ako sú Milenky.

Videli ste za posledné roky nejaký slovenský seriál či film?

Nedávno som videla film Učiteľka, nadabovaný do taliančiny, čo bolo smiešne. Výborný film! Myslím, že na Slovensku sa robia veľmi pekné veci.

Ale vraj sa u nás všetko robí veľmi rýchlo a za málo peňazí.

Ono je to tak už asi všade, že sa snažia minúť čo najmenej peňazí a mať za to čo najväčšiu kvalitu. Tá kríza nám určite nepomáha. Ale aj keď sa snažíte robiť čo najrýchlejšie, najkvalitnejšie, s veľmi dobre zohranou skupinou tvorcov sa to dá.