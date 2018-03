Úprimná spoveď nešťastného muža: Kvôli môjmu penisu zomriem!

Dale Clarke (25) sa od lekárov dozvedel zničujúcu správu.

V penise mu objavili nádor. Lekári však zistili, že je zhubný a že pre mladého muža nemôžu urobiť nič. Dale vyskúšal všetko, od piatich operácii cez rádioterapiu až po chemoterapiu, no neúspešne, píše Lad Bible.

"Zničilo ma to. Penis si ani necítim. Rakovina ho celý požiera a o chvíľu o neho prídem, budú mi ho musieť amputovať. Lekári vravia, že som jeden z najmladších ľudí vôbec, ktorí sa s touto formou rakoviny musia pasovať. A že je to najagresívnejší prípad, aký kedy videli," hovorí zronený muž.

So svojou snúbenicou Paige čakajú dieťatko a kvôli častým nutným návštevám lekára sa o neho stará na plný úväzok. "Je úžasná," vraví Dale a Paige dodáva: "Je to pre oboch vyčerpávajúce, no snažíme sa fungovať ďalej. Snažíme sa sústreďovať na rodinu."