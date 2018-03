Toto ešte nezažili: Naša atletická výprava sa takmer nedostala domov!

Také peripetie s letom ešte nezažili! Najúspešnejšia výprava Slovenska na halových majstrovstvách sveta v atletike za posledných desať rokov sa domov z Birminghamu dostala len zázrakom.

Pôvodný let s cieľom vo Viedni im zrušili, takže museli taxíkom cestovať do Leedsu, odkiaľ mali let priamo do Bratislavy.

„Všetko zlé je na niečo dobré. To, že sme leteli priamo Bratislave bolo nakoniec to najlepšie. Ale tie nervy, keď sme sa dozvedeli, že nám zrušili let nikomu neželám. To bolo horšie, keď som sledovala Jankovo semifinále,“ prezradila trénerka nášho najúspešnejšieho šprintéra nielen súčasnosti Naďa Bendová.

Jedno šieste (Ján Volko na 60 m), jedno deviate (Alexandra Bezeková na 400 m) a jedno pätnáste miesto (Iveta Putalová na 400 m) sú výsledky, ktoré dostali prívlastok: najlepšie za posledných desať rokov. Najmä výsledok šprintéra Ján Volka ide do sveta. Veď je o.i. aktuálne najrýchlejším Európanom, iba štvrtým Európanom za posledných 24 rokov, ktorý sa dostal do finále šesťdesiatky.

„Tú radosť opísať nedokážem. Najväčšia bola po semifinále, z ktorého postúpil aj s dávkou šťastia, a finále potom bolo odmenou za natrénované,“ vyznal sa ako vždy skromný mladík, o ktorom hovorí celý atletický svet.