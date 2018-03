Fico útočí na Kisku stretnutím s finančníkom Sorosom, nezostalo to bez odozvy: Drsná kritika premiéra!

Namiesto vyvodenia politickej zodpovednosti, ponúkol konšpiračné teórie.

Premiér Robert Fico (53) len ťažko prehĺta kritiku od prezidenta Andreja Kisku (55), ktorý volá po rekonštrukcii vlády a najmä odchode ministra vnútra Roberta Kaliňáka (46). Najnovšie pred verejnosťou s plnou vážnosťou vytasil obľúbenú postavu sprisahaneckých teórií, filantropa Georgea Sorosa (87). Kisku obvinil z toho, že pripravuje na Slovensku destabilizačnú kampaň, s ktorou mu pomáha práve významný finančník. O vyvodení dôsledkov po brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) neutrúsil ani slovo a ušiel.

Už v nedeľu po prejave Kisku Fico záhadne naznačoval, že jeho príhovor nebol napísaný na Slovensku. Hlava štátu v ňom žiadala zosadenie Kaliňáka a ďalšie kroky na upokojenie situácie v krajine. Fico povedal, že mu Kiskovo vyhlásenie nedalo zaspať. „Nepotrebujem prezidenta, ktorý zrazu hovorí o zásadnej rekonštrukcii vlády. Ukázal niečo, čo mi nesedí. Nechcem vyvolávať pochybnosti, ale povedal som, že rukopis prejavu prezidenta, ktorý si asi ani neprečítal, je niekde inde,“ povedal Fico a Kiskovi položil verejne otázku. „Pýtam sa, prečo 20. septembra 2017 v New Yorku na 5. Avenue išla hlava štátu na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má pochybné meno a ten pán sa volá Soros. Viem, o kom sa bavíme, ako sa tento človek správa. To, čo sa stalo po vražde, naznačuje, že je tu pokus o totálnu destabilizáciu,“ povedal Fico a bez možnosti kladenia otázok pred novinármi utiekol. Nevyjadril sa ani ku Kaliňákovi či svojej hlavnej štátnej radkyni Márii Troškovej (30). Premiérove vyjadrenie okamžite odsúdili opoziční i koaliční politici. Politológ Pavol Baboš hovorí, že sa premiér prihlásil k najväčším konšpirátorom. „Prejav vznikol v Tatranskej Javorine, to je stále na Slovensku. Ak treba, ukážeme aj miestnosť, prípadne stôl, kde sa tvoril,“ reagoval Kiskov hovorca Roman Krpelan. Ešte skôr podal u prezidenta abdikáciu smerácky minister kultúry Marek Maďarič. Ten nešetril kritikou na svoju domovskú stranu. „Veľmi by som si želal, aby kolegovia znovu našli cit pre realitu,“ povedal Maďarič.



Kiska u Sorosa



Boháčovi Sorosovi mnohí pripomínajú, že sa aktívne zapájal do demokratizácie bývalých satelitov v područí Moskvy, ale aj jeho židovský pôvod. Kiska septembrové stretnutie vtedy priznal. „Krátku diskusiu o rómskej problematike sme mali aj s podnikateľom a filantropom Georgeom Sorosom. Stretnutie inicioval na základe minulotýždňovej titulky v The New York Times, kde písali o úspešnom príbehu Rómov v Spišskom Hrhove,“ napísal Kiska. Hovorca Sorosa Michael Vachon pre Rádio Aktual uviedol, že Soros nehral žiadnu rolu v Kiskovom prejave. „Pán Soros sa stretol s pánom Kiskom a diskutovali ako zlepšiť integrovanie Rómov na Slovensku,“ povedal.



Ficovo vyhlásenie, ktorým podporil rôzne konšpiračné až absurdné tvrdenia z pochybných webových stránok, všetkých zaskočilo. Pridal sa totiž k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý svoju kampaň stavia tiež na strašení Sorosom. „Slová Fica sú nepochopiteľné a neakceptovateľné. Namiesto hľadania riešení hľadá vinníka v zahraničí. Premiér zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návrat,“ odkázal Most-Híd.



Zbláznil sa?



Premiér sa vo vyjadreniach rozhodol pritvrdiť po decembrovom sneme strany. „Kto pôjde po nás kameňom, my pôjdeme dvoma,“ povedal vtedy. Fico v súčasnosti čelí hnevu opozície aj ulice po Kuciakovej vražde. Tvrdošijne bráni Kaliňáka, odmieta pád vlády a teraz obvinil Kisku. „On sa musel zblázniť,“ komentoval Fica líder hnutia Sme rodina Boris Kollár (51). Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská pobúrene vyhlásila, že v demokratickej krajine je absolútne neprípustné, aby premiér šíril konšpiračné teórie. „Premiér sa rozhodol, že bude cieliť na najnižšie pudy, ktoré sú atakované konšpiračnými teóriami. Ak sa premiér vybral na túto cestu, tak to je cesta, ktorá nie je prijateľná a nepovedie asi k rekonštrukcii vlády,“ reagovala Žitňanská.

Kiska: Fico ignoruje, že sa mu rúca vláda

Roman Krpelan, hovorca prezidenta

Premiér ignoruje, že sa mu rúca vláda. Dnes doručil demisiu prezidentovi jeho bývalý blízky spolupracovník Marek Maďarič. Jeho dvaja koaliční partneri zvažujú, čo ďalej. Odpútavanie pozornosti konšpiračnými teóriami nezbavuje premiéra povinnosti riešiť hlbokú politickú krízu, alebo uvoľniť miesto niekomu, kto to dokáže. Prezident Andrej Kiska začne avizované rozhovory reprezentantmi parlamentných strán v stredu.

Lajčák premiéra nepodržal

George Soros je človek, ktorý významným spôsobom vplýval na vývoj v strednej Európe aj mimo nej. To je fakt, ktorý nikto nemôže spochybniť. Zaujíma sa o dianie u nás, v susedných krajinách aj v krajinách, ktoré patria medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Vôbec teraz nechcem špekulovať, či a do akej miery sa zaujíma o dnešné problémy Slovenska. Sú to problémy domácej slovenskej politiky a hľadať ich príčiny za hranicami nám nepomôže.

Most-Híd je znechutený

-Slová, ktoré odzneli na tlačovej besede Roberta Fica, sú pre stranu Most-Híd nepochopiteľné a neakceptovateľné. Namiesto hľadania riešení na vzniknutú situáciu hľadal premiér vinníka v zahraničí. Premiér zvolil nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návrat. Preto vyzývame premiéra Fica, aby svojimi slovami neznemožnil ďalšie rokovania o rekonštrukcii vlády.

Fico sa zaradil na úroveň dezinformačných webov

Pavol Baboš, politológ

- Premiér sa rozhodol ďalej pokračovať v konforntácii s prezidentom. Tým, že spomenul Sorosa, sa však zaradil k politikom ako je Orbán, ktorí toto zneužívajú v Maďarsku. Namiesto toho, aby sa vyjadril k vecným indíciám o zlyhaní vlády, tak sa rétorikou zaradil k rôznym dezinformačným webom, proti ktorým bojujú slovenské a európske inštitúcie. Ministerstvo zahraničných vecí aj ministerstvo vnútra vyvíjajú rôzne aktivity, aby potlačili takéto hoaxy a dezinformačné weby... a náš premiér sa takto k nim prihlási.

Kto je George Soros (87)?

Prezident sa zúčastnil v roku 2016 stretnutia so Sorosom aj v prítomnosti Ficovho ministra Lajčáka.

Narodil sa v Budapešti a po 2. svetovej vojne sa presťahoval do Anglicka, kde vyštudoval ekonómiu. V roku 1956 sa presťahoval do USA, kde zarobil dosť peňazí na Wall Street a mohol žiť ako spisovateľ a filozof. Preslávil sa finančnými menovými špekuláciami. V roku 1970 založil Quantum Fund spolu s Jimom Rogersom, kde sa im počas desiatich rokov vrátilo 4000 % vkladu, čo je základom Sorosovho bohatstva. Politicky sa angažoval v kampani proti Bushovi a je podporovateľom tvrdej politiky Izraela. Sám sa prezentuje ako filantrop, ktorý podporuje mimovládne organizácie a demokratické procesy vo viacerých krajinách. Stojí za vznikom Stredoeurópskej univerzity a podporuje tiež Transparency International. Je považovaný za hlavu mnohých konšpiračných teorií. Má päť detí a je druhýkrát ženatý.