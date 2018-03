Herman po smrti novinára Kuciaka († 27) šokuje: Mafiáni ma zavliekli až pred najväčšieho bossa!

Podsvetie ho malo v zuboch! Markizák Patrik Herman (43) sa v minulosti intenzívne venoval investigatívnej žurnalistike.

Novému Času otvorene porozprával o tom, ako na vlastnej koži pocítil chápadlá mafie i jej mrazivé praktiky, ktorými ho chcela odstrašiť od práce. Herman, ktorý bol kolegom zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho smrť sa ho nesmierne dotkla, sa bál nielen o svoj život, ale aj o svojich najbližších.

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) hlboko zasiahla nielen ich rodinu a priateľov, ale narobila vietor aj v politických a odborných kruhoch. Poriadne zamávala aj moderátorom Reflexu Patrikom Hermanom, ktorý sa v minulosti venoval kriminálnym témam v Paľbe, Krimi SK a Lampárni. S Jánom Kuciakom († 27) sa osobne poznal. „Jednak sme boli z rovnakej brandže a zároveň sme boli kolegami v Nitre na katedre žurnalistiky. Keď som bol investigatívnym novinárom, vždy som sa utešoval, že prinajhoršom mi rozbijú ústa alebo auto, mnohým sa to naozaj stalo. Ale nikdy by som si nemyslel, že môže dôjsť až k takejto úkladnej demonštratívnej vražde,“ povedal Novému Času rozhorčený Herman, ktorý v minulosti okúsil na vlastnej koži, aké to je, písať o mafii a o témach, ktoré „vrchnosti“ nie sú po chuti.

„Spolu s Evkou Černou sme boli vystavení rôznym formám vyhrážania a tlaku. Pamätám si na situácie, keď sa hrubokrkí o jednej v noci dovalili ku mne do bytu a snažili sa mi vysvetliť, že si neželajú, aby som nakrúcal reportáže o ich bossovi. Keď ma potom zobrali do bratislavských mraziarní, kde mi sám ich šéf vysvetľoval, že mu kazím kšefty. Pamätám si na to, ako som mal v aute na sedadle spolujazdca vysielačku, aby som mohol vedieť, či nás práve sleduje Slovenská informačná služba,“ zaspomínal Herman, ktorý sa bál aj o svojich najbližších.

„Boli to veľmi nepríjemné chvíle, keď mi napríklad reprodukovali program mojich rodinných príslušníkov, kde sa v ktorom čase nachádzajú, kde práve boli a snažili sa nás nejakým spôsobom zatlačiť. Už vtedy bola politika skrz-naskrz poprerastaná mafiou. Možno teraz všetci pochopia, že tá investigatíva má svoje miesto, je to opodstatnené, pretože inak bude naša krajina stratená,“ dodáva na záver markizák, ktorý pevne verí, že smrť Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice nebola zbytočná.