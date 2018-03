Najväčší trapas na Oscaroch odhalený: Emma Watson ukázala tetovanie na ruke, teraz je všetkým na smiech!

Emma Watson (27) patrí k hlavným predstaviteľkám a bojovníčkam stojacimi za hnutím Time's Up.

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu v posledných mesiacoch nabral na obrátkach, píše portál News. Emma Watson patrí k popredným predstaviteľkám bojujúcim za práva žien a solidaritu s hnutím chcela dať najavo aj na tohtoročnom udeľovaní Oscarov. Trochu jej to však nevyšlo.

Na slávnostnom ceremoniáli sa totiž objavila s tetovaním na predlaktí. Na solidárnom nápise Time's Up by nebolo nič zlé, bytrému oku však neunikne, že na Emminom nápise chýba v slovnom spojení apostrof. Je jasné, že človek je tvor omylný, takáto veľká jazyková chyba sa však rozhodne neočakávala od formátu ako Emma Watson. Môžeme sa len domnievať, či to bola chyba z nepozornosti, alebo nedbalosti, svetové médiá jej to však hneď dali vyžrať.