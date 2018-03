Záhadná smrť policajta Jaroslava († 31): Ako posledný ho živého videl taxikár!

Jaroslava († 31) z Jelšavy, ktorý pracoval na miestnom policajnom oddelení, našli ležať susedia pod schodiskom v kaluži krvi v piatok v noci.

To, či ho niekto zhodil zo schodov, alebo prepadol cez zábradlie sám, je stále zahalené rúškom tajomstva. Policajti jeho smrť vyšetrujú ako zabitie a bližšie informácie neposkytujú. Jaroslav († 31) sa v čase voľna vybral zabávať do Revúcej. Taxík ho hodinu po polnoci odviezol domov. „Išiel sa zabaviť, prišiel domov a nešťastnou náhodou spadol. Mrzí ma to, aj som ho trocha poznal,“ povedal taxikár, ktorý Jaroslava videl pravdepodobne živého ako posledný.

„Dúfam, že to vyšetria, aj ja som bol vypovedať na polícii,“ dodal. Krátko po vystúpení z taxíka už policajta našli susedia ležať v bezvedomí pod schodmi paneláka. Okamžite mu začali poskytovať prvú pomoc a privolali aj záchranku, no, žiaľ, oživiť sa ho už nepodarilo. Zomieral v náručí svojej priateľky Katky. „Možno sám spadol, no mohol ho aj niekto zhodiť. Bol policajt, a tým sa často chcú pomstiť,“ prezradila suseda Marta. Ako uviedla policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin zabitia. „Výsledky nariadenej pitvy a bližšie informácie k prípadu do jeho uzavretia nebudeme poskytovať,“ dodala.