Prvý obranca v prominentnom klube Štefan Fabian: Hokejka za tisícku!

Veľká udalosť kariéry. Hokejista Popradu Štefan Fabian (37) odohral v nedeľu svoj jubilejný 1 000. zápas v najvyššej slovenskej súťaži.

Podarilo sa mu to ako vôbec prvému obrancovi. Po triumfe 3:2 nad Liptovským Mikulášom mu spoluhráči darovali podpísanú hokejku.

V klube slovenských tisíckarov boli pred Fabianom už traja borci, lenže Arne Kroták, René Školiak i Peter Bartoš sú útočníci. „Od chalanov som dostal fľašku a podpísanú hokejku. Ďakujem, že si na mňa takto spomenuli a patrí im vďaka aj za to, že išlo o jubileum spríjemnené víťazstvom,“ povedal pre hokej.sk Štefan Fabian. Kapitán Popradu strávil väčšinu kariéry práve v tomto klube, okrem toho pôsobil v Košiciach, Skalici, Nitre a na chvíľu si odskočil do kazašského Pavlodaru.

„Keďže mi to často pripomínali, vedel som, že hrám tisíci zápas. Nevnímal som to však nejako špeciálne a na ľade som sa cítil ako hocikedy inokedy. Tisícka vyjadruje, že robím túto prácu už veľmi dlho, a pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať mame, ktorá ma k hokeju priviedla. Chcem ho hrať i naďalej a skončiť sa nechystám. Stále nemám titul a dúfam, že raz príde. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal oslávenec.