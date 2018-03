Vlhová po jej výkone v super-G: Bola som rýchla!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila tretie miesto v nedeľnej kombinácii Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane.

Vo svojom premiérovom vystúpení v disciplíne zjazdárskej všestrannosti ako piata pretekárka nedávnej olympijskej súťaže siahala dokonca na prvenstvo. Lenže po skvelom výkone v super-G nezašla optimálne svoje slalomové kolo a na víťaznú Talianku Federicu Brignoneovú stratila 9 stotiniek. Dvanástykrát v kariére sa tak v rámci SP dostala na pódium, premiérovo v kombinácii.

Brignoneová spolu s nedávnou olympijskou víťazkou Michelle Gisinovou ako jediná zo širšieho kruhu favoritiek zašla slalom nad svoje pomery. Obe pretekárky v cieli delili 3 stotinky. Vlhová za nimi zaostala minimálne, hoci medzičasy naznačovali, že bude bojovať o prvenstvo. Mala však problémy s odmäkovým povrchom, podobne ako po nej ďalšia domáca top-favoritka, majsterka sveta Wendy Holdnenerová. Tá skončila napokon štvrtá, čo jej ale stačilo na definitívu zisku malého glóbusu v sezónnom hodnotení kombinácie.

Vlhová už dopoludnia predviedla skvelý výkon v superobrovskom slalome a pred druhou časťou súťaže sa zaradila medzi topfavoritky na víťazstvo. V slalome potom útočila z 12. miesta, keď na priebežnú líderku Talianku Sofiu Goggiovú strácala 1,31 s, ale na reálne konkurentky v boji o celkové poradie s výnimkou Holdenerovej mala náskok. V slalome jej nevyšla ideálne najmä spodná časť trate a priebežne sa zaradila na druhú priečku až za Gisinovú, ktorá na Vlhovú po super-G strácala 22 stotín. Holdenerová potom po chybách nepotvrdila ambície na najvyšší stupienok a klesla až za Slovenku, ktorú však zdolala po prvej časti piata Brignoneová a pripísala si triumf. Goggiová klesla z prvej na ôsmu priečku.

"Som šťastná, že som dosiahla prvé pódium v kombinácii vo Svetovom pohári. Potešilo ma, že som zašla veľmi rýchlo v super-G, pretože túto disciplínu netrénujem až tak často. Slalomová trať sa mi páčila, nebola ľahká a ani podmienky neboli ideálne. Mám v pláne venovať sa v budúcnosti aj ďalším disciplínam, ale pôjdeme krok po kroku. V budúcej sezóne chcem jazdiť kombináciu a častejšie možno aj super-G, ale uvidíme," povedala na tlačovej konferencii Vlhová, ktorá mala v slalome druhý najlepší čas za Gisinovou. V kariére stála doteraz na pódiu deväťkrát v slalome (4-2-3) a dvakrát v paralelnom slalome (0-1-1). V celkovom poradí SP sa Vlhová posunula na priebežnú tretiu priečku s 814 bodmi. V kombinácii, ktorá sa išla v prebiehajúcej sezóne iba dvakrát, skončila celkovo siedma.

"Samozrejme, že je veľmi pekné opäť získať krištáľový glóbus," povedala v cieli pre ORF Holdenerová, ktorá je majsterkou sveta v kombinácii z vlaňajška a malý glóbus v tejto disciplíne získala predtým už aj v sezóne 2015/2016. "Vedela som, čo všetko je možné a vedela som aj to, že nemusím dnešné preteky vyhrať. O to to bolo pre mňa ťažšie. V celkovom poradí Svetového pohára som druhá a bolo by pekné, ak by to tak zostalo."

Brignoneová dosiahla celkovo svoj ôsmy triumf v rámci podujatí Svetového pohára: "Bol to strmý svah a to ja milujem. Čakal na nás ťažký slalom, trať už bola rozbitá a stopa vyjazdená. Ale tak je to vždy, keď štartujem s vyšším číslom. Som šťastná, že som vyhrala."

Na štarte chýbali americké spolufavoritky Lindsey Vonnová a predovšetkým suverénne vedúca pretekárka SP Mikaela Shiffrinová.