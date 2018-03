Hamšík je zdrvený po úmrtí kamaráta: Táto správa ma šokovala!

Smutná správa prišla v nedeľu z tábora talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina.

Vo veku 31 rokov náhle zomrel kapitán mužstva Davide Astori. Podľa informácie agentúry APA z tohto dôvodu tiež zrušili zápas 27. kola v Udine, resp. celý nedeľný program.

Úmrtie Astoriho potvrdil oficiálne klub, pravdepodobne malo ísť o zástavu srdca, píše agentúra AP. Stopér ACF mal na konte aj 14 reprezentačných štartov za Taliansko, v ktorých strelil jeden gól. Vedenie Serie A najprv reagovalo odložením prvého zápasu nedeľňajšieho programu FC Janov - Cagliari. Neskôr na sociálnej sieti informovalo o zrušení celého nedeľného programu.

Podľa správy agentúry AP našli hráča v nedeľu ráno bez známok života v izbe hotela, kde sa mužstvo ubytovalo pred ligovým duelom. Telo objavili spoluhráči, keď Astori neprišiel na raňajky. "Myslíme si, že zomrel na zástavu srdca z prirodzených príčin. Telo previezli na pitvu do nemocnice. Je zvláštne, že sa to stalo bez varovných signálov profesionálovi, ktorý je neustále pod drobnohľadom," cituje agentúra AP slová prokurátora Antonia De Nicola.

V krátkom komuniké klub z Florencie uviedol, "že je stratou kapitána hlboko otrasený" a "žiada v tejto delikátnej záležitosti o citlivý prístup médií a rešpekt voči hráčovej rodine". Podľa prezidenta klubu Andreu Della Valleho mal hráč podpísať v pondelok nový kontrakt do konca kariéry. Astori mal s Francescou Fiorettiovou dvojročnú dcéru.

"Je to niečo hrozné... Táto správa ma šokovala... Neuveriteľné... Rád by som vyjadril rodine Davide Astoriho úprimnú sústrasť. Súcítim s nimi," cituje slová slovenského reprezentanta a hráča SSC Neapol Mareka Hamšíka jeho internetová stránka.

"Je to tragédia a v tejto chvíli je ťažko nájsť slová. Bol to skvelý hráč a fantastický chlap," reagoval tréner Chelsea Londýn Antonio Conte, ktorý viedol reprezentačný výber Talianska v rokoch 2014 až 2016. "Ciao drahý Asto," rozlúčil sa so zosnulým kapitán Juventusu Turín Gianluigi Buffon.