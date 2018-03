Speváčka Balúchová: Rozbieha ďalší kšeft? Fotka, ktorá hovorí za všetko

Trúfa si! Speváčka Barbora Balúchová (30) je známa nielen zo SuperStar, ale aj ako jedna z Kollárových (52) mamičiek.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podnikavá hudobníčka sa už v minulosti pokúšala o vlastný biznis, keď si v Bratislave otvorila salón krásy. V tom sa jej však nedarilo a zadlžená Balúchová bola nútená svoj kšeft koncom roka 2016 zatvoriť. Ako sa však zdá, Barbora sa zrejme rozhodla, že znova vkročí do tej istej rieky. Na profile na sociálnej sieti totiž zháňa nové pracovné posily.

Balúchová sa po skončení súťaže Slovensko hľadá SuperStar zamerala na svoju kariéru, keď chcela preraziť ako veľká speváčka. Vydala jeden album, no vo svete veľkých hviezd sa neuchytila. Skúsila to preto aj na inom fronte a v hlavnom meste začala prevádzkovať salón krásy. Ani svet podnikania však pre Barboru zrejme nebol to pravé orechové, a tak musela s biznisom skončiť. „Ceny boli vysoké a služby nekvalitné. Ani sa nečudujem, že skrachovali,“ prezradila Novému Času jedna zo zákazníčok.

Na udržanie si živobytia si tak mala muzikantka požičať peniaze. Tie však nevrátila a na krku sa jej ocitli dlhy, ktoré nedokázala splácať. Dočkala sa za to aj nejednej žaloby. Vykúpenie prišlo až vlani v januári, keď Balúchová porodila desiate dieťa Borisovi Kollárovi, o ktorom je známe, že jeho mamičkám nič nechýba. Čas strávený na materskej dovolenke však zrejme blondínke vnukol „nové“ nápady a vyzerá to tak, že opäť začala koketovať s myšlienkou vlastného kšeftu.vyzvala svojich sledovateľov na internete Barbora. Nový Čas sa na ňu obrátil aj s otázkami, no do uzávierky neodpovedala.