Bol lepší ako Tourminátor: Na tohto Belgičana si Sagan musí dať pozor!

Každý z nich má tri dúhové dresy majstra sveta. Petra Sagana (28) netreba príliš predstavovať, okrem iných úspechov na cestnom bicykli získal tri tituly majstra sveta za sebou.

O päť rokov mladší Belgičan Wout van Aert je podobný úkaz: je trojnásobným majstrom sveta, ale v cyklokrose. Cez víkend sa po prvý raz stretli na pretekoch Strade Binache a Belgičan bol lepší.

Aj Peter Sagan začínal ako junior s cyklokrosom a na horskom bicykli a tak­isto patril k svetovej špičke. Už ako 19-ročný však presadol na cestný bicykel. Van Aert je v ostatných troch rokoch cyklokrosovým suverénom, keď okrem troch titulov majstra sveta vyhral dvakrát za sebou aj seriál Svetového pohára. Napriek tomu bol trocha nervózny, keď ho na tlačovke pred pretekmi posadili vedľa slovenského trojnásobného šampióna. „Videl som veľa jazdcov, ktorí prešli z cyklokrosu na cestu,“ povedal Sagan na adresu van Aerta.

„Až počas sezóny sa uvidí, či to bola dobrá voľba. Musí získať skúsenosti, lebo hoci už nejaké preteky odjazdil, vo World Tour je to iné. Z cyklokrosu prichádza veľa dobrých jazdcov, ale či môže vyhrať, to neviem. Veď všetko je možné, nie?“ povedal pred štartom Sagan a príliš sa nemýlil. Mladý Belgičan ukázal, že mu sedia ťažké podmienky, na ktoré sú cyklokrosári zvyknutí. Dobre sa vysporiadal s rozmočenými šotolinovými úsekmi, v rozhodujúcom momente zachytil útok skúseného Francúza Romaina Bardeta a napokon skončil na pódiu ako tretí.

„Bolo to ťažké a rýchle hneď od štartu. Šotolina sa po snehu a daždi zmenila na blato, ale mne to vyhovovalo. Využil som skúsenosti z takéhoto terénu a celkom som si to užil. Sú to iné preteky ako cyklokros a ešte neviem, či je pódium úspech, ale možno mi to ešte dôjde,“ povedal van Aert.

Peter Sagan skončil ôsmy, ale ani on si nesťažoval. „Boli sme tu v silnej zostave, Oss, Burghardt a Mühlberger odviedli vpredu skvelú prácu. S výsledkom som spokojný, aj keď sme chceli niečo viac. Je to len začiatok pretekovov v Európe a pred nami je toho ešte veľa,“ povedal Sagan.