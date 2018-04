Ani slávni muži svojim polovičkám nevedia odolať: Ako využívajú ženské zbrane?

Je naozaj pravda, že každá žena má overené ženské zbrane, ktoré v prípade potreby používa na svojho partnera?

V snahe zistiť to sme oslovili dva známe herecké páry, ktoré sa dokonale poznajú, a vyzvedali sme, ako si krajšie polovičky svojich miláčikov dokážu omotať okolo prsta.

Marek Majeský (45), herec a manželka Janka (35), herečka

Aké ženské zbrane používa vaša manželka?

Určite je rozdiel, keď som hladný a keď som najedený. Všeobecne to asi platí u chlapov, že keď sú hladní, sú trošku nevrlí a nervózni, ale keď ma moja manželka pekne nakŕmi, potom vie, že si môže dovoliť na mňa zaútočiť nejakou požiadavkou, alebo keď niečo chce dosiahnuť, vie, že ak mám plné brucho, som spokojnejší a prístupnejší na kompromis alebo nejakú vec.

A ženská zbraň, ktorou dokáže útočiť vizuálne?

Mojou slabou stránkou sú štekle. Keď si dá manželka krásne topánky na vysokom podpätku, je to úplne iný pocit, ako keď má obuté tenisky. Vo vysokých lodičkách oveľa viac upúta moju pozornosť.

Aké ženské zbrane používate na manžela?

Deti. (smiech) Sme doma tri ženské zbrane, takže sme v presile, a tak nemusíme veľa vymýšľať, my ho jednoducho prehlasujeme a nemá šancu. Ale určite ho na svoju stranu dostanem dobrým jedlom. Láska ide predsa cez žalúdok. Toto na Marka platí, mám to overené, je to istota.

A nejaká typická ženská zbraň?

Myslím si, že Marek na tomto nefunguje, zaskočili ste ma. Páčia sa mu však veľmi opätky, pretože v nich je krásna noha. Ja ich mám tiež rada, tak si to tak spoločne užívame.

Kristína Greppelová (32), herečka a snúbenec Tomáš Palonder (38), herec

Aké ženské zbrane používa vaša snúbenica?

Také bežné a tradičné, pozrie sa na mňa takým tým pekným pohľadom, ktorý ona má, a potom mám tendenciu sa jej prispôsobiť. Niečo ako kocúr zo Shreka.

A ženská zbraň, ktorou dokáže útočiť vizuálne?

Nepotrpím si na niečo typické. Kika vie urobiť veľmi sugestívny prosebný pohľad číslo 93, aby ho v momente preložila rezignovaným smutným kukučom číslo 288. Nech by som mal v tej chvíli v hlave akúkoľvek kovbojku, v duši mi razom začne rásť tulipán porozumenia a bezhraničnej lásky.

Aké ženské zbrane používate na snúbenca?

Mám pocit, že nepoužívam žiadne. Vyrastala som s dvomi staršími bratmi, ktorí ma vždy usmerňovali, a bola som tá, čo sa mužmi dala viesť. A nikdy som mužov nebalila, vždy zbalili oni mňa. (smiech) Takže svojich ženských zbraní si nie som vedomá.

A nejaká typická ženská zbraň?

Na Tomáša žiadne ženské zbrane neplatia. Aspoň čo sa mňa týka, bohužiaľ. U iných žien, to neviem. (smiech) Najviac ho však poteší, keď ho pochválim, že v divadle dobre zahral.