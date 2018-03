Hokejový kemp v Námestove: Hľadajú mladých hokejistov do zámorských líg!

Hľadajú hokejové mladé talenty, ktoré môžu začať kariéru v Kanade či v USA! Mladí talentovaní hráči zo Slovenska majú príležitosť, aby sa dostali do atraktívnych juniorských líg za morom.

„Cieľom kempu od 20. do 22. apríla v Námestove je vybrať hráčov do zámoria, kde môžu pôsobiť v juniorských ligách a následne získať štipendiá na univerzitu, alebo pokračovať v zámorskom hokeji. Vďaka kempu sa môžu nádejní slovenskí hokejisti vo veku od 16 do 21 rokov dostať do druhej najvyššej juniorskej hokejovej ligy v Kanade a USA,“ povedal zakladateľ kempu Tomáš Gbúr.

„Hokejový kemp je zameraný na prípravu hráčov na zámorský hokej, taktiež na zistenie schopností hráčov. Kempu sa zúčastní aj hokejový tréner priamo z USA či Kanady a takisto aj kondičný tréner Juraj Moravčík, ktorý v spolupráci s Romanom Švantnerom trénovali aj Andreja Sekeru, Tomáša Tatara, Marka Daňa, Mareka Ďalogu, či Martina Réwaya,“ vysvetlil Gbúr.

„Je to obrovská škola hokejového života pre chlapcov, aj tá osobná. Spolupracujeme s ligami v Kanade hlavne s provinciou Ontario, kde je metropola Toronto a v USA spolupracujeme so štátmi ako New York, Washingtonn, či Los Angeles,“ povedal Gbúr s tým že v ich portfóliu je momentálne 25 hráčov a do zámoria poslali cez 90 hráčov.

„Taktiež je kemp jedinečný v tom, že sa ho zúčastní aj mentálny a brankársky tréner, po kempe si sadneme s každým rodičom a hráčom a rozoberieme si ich syna z hokejovej, kondičnej i mentálnej stránky. Nedávno na pracovnej ceste v Los Angeles, sme nadviazali spoluprácu s najlepšou športovou agentúrou na svete - CAA sports, táto agentúra reprezentuje top hráčov ako Sidney Crosby alebo Anže Kopitar,“ dodal Gbúr s tým, že počas sezóny v zámorí hráči chodia do jazykovej či strednej školy, že šport je prepojený aj so štúdiom.