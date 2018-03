Na pohrebe Jána Kuciaka († 27) padli silné slová: Tvrdý odkaz arcibiskupa vrahovi

Celé Slovensko bolo v slzách. V sobotu prišlo dať posledné zbohom do Štiavnika (okr. Bytča) zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi († 27) viac ako tisíc ľudí.

Nechýbali ani známe tváre z médií, ktorých smrť kolegu a kamaráta veľmi zobrala. Mladý novinár mal v rakve na sebe svadobný oblek, pretože si v máji mal brať snúbenicu Martinu († 27), ktorú zavraždili spolu s ním. Tú pochovali vo svadobných šatách v piatok v Gregorovciach na východnom Slovensku.

Celá krajina sa ponorila do hlbokého smútku. Zatiaľ čo polícia stále nevypátrala brutálneho vraha, ktorý popravil dvoma strelami snúbencov v ich domčeku vo Veľkej Mači, blízki sa museli s nimi už navždy rozlúčiť. V Kostole sv. Františka z Assisi v Štiavniku ako prvá odznela básnička, ktorú si Ján pripravil pre svoju lásku Martinku a chcel jej ju prečítať v máji na svadbe. „Máme už za sebou veľa živých dní, navzájom sme si už celkom priesvitní. Vieš, čo ráno robiť, nech nie som nervózny, ja zas, že šiť gate u teba nehrozí. Už nám ruky ťaží puto zo zlata, hudba našu pieseň hrá, zo skla našich čaší sa stala priehrada, tak musíme sa navždy milovať. Mám rád, keď sa pýriš, máš líca červené a keď sa hádame, tak vždy si trpezlivá jak voda v plameni, no za nič na svete by som ťa nevymenil. Dnes nás ešte čaká veľa krásnych chvíľ, tak ich, prosím, Maťka, láskou naplň, chcem žiť ešte dlhý čas a keď nám raz dôjde, ďalší požičať.“ Žiaľ, ďalší čas už zaľúbená mladá dvojica nedostala. Po básničke nasledovali slová bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. „Stojíme pri vás v tejto mimoriadne ťažkej chvíli. Bolí to celú našu cirkev, vaša bolesť je aj našou bolesťou. Nemôžeme pochopiť to, čo vy prežívate, máme účasť na vašej bolesti,“ obrátil sa k najbližšej smútiacej rodine Zvolenský.

Vrah by sa mal kajať

Podľa slov kňaza mnohí, čo prišli na pohreb, by chceli úprimne pomôcť, no v tejto chvíli sa zdá, že všetky veci sveta stratili na význame. „Ozýva sa v nás sila spravodlivosti, chceme zabrániť zlu, aby sa ďalej šírilo. Ak sa vrah domnieval, že Jána umlčí, dosiahol pravý opak. Veľké rozhorčenie nad jeho smrťou spojilo ľudí na celom Slovensku, aby čo najviac posilnili jeho hlas. Dnes nie je nikoho v našej krajine, aby nepočul, čo sa tu stalo. Avšak ide tu dnes aj o čosi viac, vražda človeka je ťažký hriech, je to pošliapanie božieho príkazu, ktoré neostane nepotrestané. Kto ten hriech spáchal a má s ním niečo spoločné, nech začne robiť pokánie, nemá zmysel utekať a skrývať sa,“ odkázal vrahovi arcibiskup a dodal: „Útok na novinára pokladám za útok na našu krajinu, na našu pozemskú vlasť. Je tragické, že sa novinárom dostane uznania až vtedy, keď dôjde k tragédii.“

Čo začal, dokončíme!

Po týchto slovách arcibiskupa sa smútiaci dav presunul do domu smútku, kde sa za kolegov rozlúčil s obľúbeným a stále usmiatym Jánom šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk Marek Vagovič. „Nerobil to pre seba, pre peniaze, bojoval za nás všetkých, aby sme sa mali lepšie. Utápame sa v slzách, nevieme, čo ďalej. Martina mu bola veľkou oporou. To najhoršie, čo by sme mohli urobiť, je rezignovať, no to nesmieme urobiť. Jeho práca je pre nás inšpiráciou. Čo Janko začal, my dokončíme. Nikdy na vás nezabudneme, Martinka a Janko, odpočívate v pokoji! Pravda zvíťazí!“ Následne sa smútiaci dav presunul na cintorín, kde statočného novinára pochovali.

