Neuveríte, v akom stave prišiel Sagan do cieľa: Schytal to rovno do tváre!

Peter Sagan sa v sobotu zúčastnil pretekov Strade Bianche, v ktorých obsadil 8. miesto a na prvého Benoota stratil viac ako dve minúty. Okrem samotného výsledku zaujal fanúšikov aj výzor, v akom prišiel slovenský turminátor do cieľa.

Preteky Strade Bianche poznajú svojho víťaza: Sagan medzi najlepšími!

Ako keby nebicykloval, ale venoval sa odlišnému povolaniu. Presne v takom stave prišiel Peter Sagan do cieľa pretekov Strade Bianche. Jeho zablatená tvár dokumentuje, že preteky boli najmä vďaka náročným podmienkam veľmi ťažké, čo potvrdil aj samotný cyklista.

"Niet pochýb, že preteky Strade Bianche neostali svojej povesti tento rok nič dlžné. Bol to naozaj náročný deň v ťažkých podmienkach. Po mesačnom sústredení vo výške to však boli moje prvé preteky a dojmy mám celkovo dobré. Boli sme tu v silnej zostave, Daniel Oss, Marcus Burghardt a Gregor Mühlberger odviedli vpredu skvelú prácu. S výsledkom som spokojný, aj keď sme chceli niečo viac. Každopádne, je to len začiatok pretekov v Európe a pred nami je toho ešte veľa," uviedol nositeľ dúhového dresu na svojom instagramovom profile.

Najbližšie sa Sagan predstaví na etapových pretekoch Tirreno Adriatico.