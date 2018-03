Rusnák vstupuje do druhej sezóny americkej MLS: Bude z neho líder tímu?

Hoci Real Salt Lake City nepostúpil do play-off americkej futbalovej Major League Soccer (MLS), Albert Rusnák (23) môže považovať uplynulú sezónu za úspešnú. So siedmimi gólmi a štrnástimi prihrávkami bol najproduktívnejším hráčom klubu z Utahu. O slovenského krídelníka prejavil záujem FC New York City s trénerom Patrickom Vieirom. Francúz ho viedol v roku 2013 v mládežníckom tíme Manchestru City. Z prestupu napokon zišlo.

Rusnák sa ešte viac sústredí na pomoc Salt Lake. A hneď od začiatku ligy, lebo vlaňajší vstup nevyšiel ani jemu, ani mužstvu. Strelecky sa presadil až v šiestom zápase. „Chvíľu mi trvalo, kým som sa po príchode do toho dostal. Aj pre mňa je dôležité, aby som skóroval a pomohol mužstvu. Snažím sa ísť naplno už od úvodu. Musíme na to myslieť už od prvého zápasu, pretože minulý rok sa nám štart do ligy nevydaril. Po polovici súťaže sme patrili k najhorším tímom. V druhej časti však zasa k jedným z najlepších,“ pripomenul Rusnák pre klubovú stránku.

Rodák z Vyškova si urobil v zámorí za rok dobré meno. Po nesmelom rozbehu jeho výkonnosť utešene gradovala. Priznal to aj manažér klubu Craig Waibel. „Časový posun, cestovanie, stravovacie návyky, nové prostredie. To všetko vstupuje do hry po prestupe. Z psychologického hľadiska to chce čas, kým si hráč na všetky zmeny zvykne. Už v lete sme u Alberta pozorovali pokrok. Jeho pohyb a výbušnosť boli na vysokej úrovni. Aj hráči prišli na to, ako s ním na ihrisku spolupracovať. Profitovalo z toho potom celé mužstvo.“

Čakajú od neho góly

Na plecia Rusnáka sa pomaly presúva veľká zodpovednosť. Dlhodobo dobrými výkonmi sa zaradil medzi najsledovanejšie postavy tímu. Aj v novej sezóne Real očakáva od Slováka góly, asistencie, ťah na bránku. „Pred každým začiatkom si kladiem vyššie ciele. Mal by som byť jedným z vodcov tímu. Nie som človek, ktorý toho veľa nahovorí. Každý z nás by mal byť svojským spôsobom lídrom. Čím viac ich v mužstve bude, tým máme väčšie šance.“

Podľa Rusnáka je dôležité, aby sa Real spoliehal na silu kolektívu. „Iba jeden hráč zápasy nevyhráva. Musíme byť tímoví. Držať spolu v dobrých i zlých časoch. Už vlani sme ukázali, že máme kvalitu a mentalitu. Individuálnu i tímovú. Mali by sme to potvrdzovať v každom zápase,“ dodal slovenský reprezentant.

Rusnák v prvej sezóne MLS

7 gólov

29 zápasov

14 asistencií

717 033 € ročný plat