Reakcia Kuzminovej hovorí za všetko: Fanúšik makal na darčeku pre Nasťu 6 dní!

Prekvapenie v nadživotnej veľkosti! Vo štvrtok privítali stovky ľudí z celého Slovenska na námestí v Banskej Bystrici úspešnú olympioničku Anastasiu Kuzminovú (33).

Populárna Nasťa dostala viacero darčekov. Jedným z nich bol aj jej portrét od vedenia mesta Banská Bystrica, ktorého autorom je Jozef Stančík (29). Talentovaný umelec musel pre nedostatok času vytvoriť obraz za pár dní. Portrét minulý rok zhotovil aj pre futbalistu Marka Hamšíka.

Aj Nastin portrét so zlatou medailou z olympiády v Pjongčangu vytvoril Jozef ako koláž z desiatok jej malých fotografií. „Výroba obrazu je pomerne zložitá. Je to totiž koláž z 800 až 1 000 malých papierikov. Je to vlastne mozaika v novom šate,“ povedal J. Stančík s tým, že na výrobu obrazu s rozmermi 2 x 1,4 metra pre Nasťu mal málo času. „Dva dni som si chystal fotky a ďalšie 4 dni som to lepil. Fotku na predlohu som vybral sám. Zdala sa mi na nej veľmi vznešená a krásna,“ vysvetľuje Jozef.