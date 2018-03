Študenti z Mlynskej doliny sú z dopravného podniku sklamaní: Naozaj chodia k internátom takéto autobusy?!

Posledné týždne to študenti ubytovaní na internátoch v Mlynskej doline nemajú ľahké.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) nedostatočne pokrýva autobusové spojenia na linkách 31 a 39. O probléme nás informoval študent Laco. „Deje sa to každý deň a navyše posledné týždne mesto pridelilo na tieto linky staré 20-ročné Karosy, do ktorých počas dažďa zateká, často nefungujú všetky dvere a v autobuse sa ani nekúri, takže je tam rovnaká zima ako vonku. Takéto spoje nám ako študentom pripadajú maximálne neadekvátne pre internáty, kde sú ubytovaní študenti v počte cez 8 000," sťažuje sa Laco.

Pred pár dňami čakalo študentov nemilé prekvapenie, keď im na zastávke Slávičie údolie zastavil krátky autobus. Išlo síce o náhradne vozidlo, no študent Andrej si túto komickú situáciu musel odfotiť a zdieľať na Facebooku.

Redakcia Nového Času oslovila aj Dopravný podnik Bratislava s otázkou, prečo do Mlynskej doliny zaradili malé autobusy či staré nefunkčné Karosy. „Výpravu vozidiel na linke č. 31 ovplyvnilo, že DPB z dôvodu chrípkového obdobia dočasne upravil interval piatich autobusových liniek MHD, zároveň však na tri z nich vypravuje kapacitnejšie, teda kĺbové vozidlá, čo spôsobilo výnimočné zaradenie krátkych autobusov do premávky na túto linku. Na splnenie požiadavky veľkokapacitnej dopravy musí DPB zaraďovať do premávky aj staršie vozidlá, pri ktorých nemožno technické ťažkosti úplne eliminovať," informovala Adriana Volfová hovorkyňa DPB.