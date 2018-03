Kostelný si v seriáli Prázdniny skúsil rolu rodiča: Priznal, ako to má s túžbou po vlastnom dieťati

Prácu na seriáli Prázdniny si pochvaľuje, aj keď ho detskí herci často nešetria.

Herec a pedagóg Ľuboš Kostelný pre Nový Čas Nedeľa otvorene porozprával o svojom detstve, matematickom talente, ale aj o zlomovej chvíli, keď sa druhýkrát narodil.

Čím vás najviac chytil za srdce se­riál Prázdniny, že ste pristali na ponuku zahrať si v ňom?

Tých ponúk zahrať si v seriáli zase toľko nemám, že by som sa teraz hral na nejakého vyťaženého seriálového herca. Samozrejme, prichádzajú aj pracovné ponuky, ktoré musím selektovať, ale toto vôbec nebolo ťažké rozhodovanie. Navyše som tušil, že sa tam zíde dobrá partia. Aj keď s Markom Igondom sme sa na škole minuli a Tomáša Matonohu som si zo začiatku mýlil so Sagvanom Tofim. Myslel som si, že to je jeden a ten istý. (Smiech)

Prázdniny odštartovali už druhú sériu. Nemali ste zo začiatku obavy, že se­riál bude len ďalšou kópiou komédie S tebou mě baví svět?

Aj práve vďaka tomu možno veriť v úspech Prázdnin, lebo je to zaručená téma, ktorá pritiahne k obrazovkám. Chlapi s deťmi bez svojich manželiek, to je jednoducho ľúbivá téma. Je to ľudské a každý, kto má deti, zažil niečo podobné alebo ho rodičia brali na chaty. Ja som to zažil tiež a mal som to najradšej.

V seriáli Prázdniny hráte učiteľa matematiky a jedného z otcov. Aké je to pre vás hrať rodiča, keď v reálnom živote otcom nie ste?

Veľa ľudí mi už predtým hovorilo, že by som bol dobrým otcom. Ja to neviem posúdiť, no niekedy o tom dokážem aj zapochybovať. Podľa mňa sa človek stáva dospelým až vtedy, keď preberá zodpovednosť za niekoho ďalšieho. A to ja ešte nemám, ale viem, že by ma to bavilo.