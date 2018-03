Spevák Müller zložil pieseň pre paralympionikov: Klip plný celebrít!

Podporil našich najlepších športovcov. Spevák Richard Müller (56) odprevadil slovenských paralympionikov do Pjongčangu novou piesňou Sme si rovní.

V klipe účinkujú okrem samotných reprezentantov aj mnohé známe tváre, ktoré tiež zaujala myšlienka rovnosti aj napriek zdravotnému hendikepu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Slovenská výprava už o týždeň odletí na zimné paralympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu. Reprezentanti sa pred odchodom rozlúčili slávnostným galaprogramom spojeným s módnou šou. Na záver podujatia zaznela skladba Richarda Müllera Sme si rovní, ktorá bude náš tím sprevádzať počas nadchádzajúcich medailových bojov - a je zároveň aj mottom aktuálnej prezentácie nášho paralympijského hnutia smerom k verejnosti.

„Bez ohľadu na to, či je to olympionik alebo paralympionik, viem, ako dlho sa na tieto výkony športovci pripravujú. A prajem im, aby to dopadlo podľa ich predstáv,“ vyjadril sa Müller.

Vo videoklipe, ku ktorému zložil hudbu Ondřej Gregor Brzobohatý, sa okrem samotných športovcov objavili aj mnohé známe tváre zo šoubiznisu. Myšlienku rovnosti medzi ľuďmi podporili napríklad herci Viktor Horján, Michal Hudák, Juraj Bača, Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Karin Haydu, Diana Mórová či moderátorka Vera Wisterová.