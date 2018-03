Miroslav Karhan otvorene: Trnavu trénovať už nikdy nechcem!

Je na vrchole! Miroslav Karhan (41) si včera v Sieni slávy slovenského futbalu prevzal so Szilárdom Némethom, Stanislavom Vargom či Jánom Kozákom mladším licenciu UEFA Pro.

Ide o najvyššiu formu trénerského vzdelania. Už pred jeho získaním bol rok šéfom realizačného tímu Spartaka Trnava. V rozhovore pre Nový Čas prezradil aj to, že sa už na lavičku andelov v pozícii trénera nechce vrátiť.

? Čo bolo pre vás na dvojročnom štúdiu najťažšie?

- Obdobie, keď som bol aj trénerom Trnavy. Popri úlohách v škole som mal robiť prípravu na ligové zápasy, sledovať súperov, určovať taktiku. Časovo to bolo dosť náročné. Ledva som to stíhal.

? Kedy ste sa rozhodli pre trénerstvo?

- Futbal je môj život. Chcel som pri ňom ostať. Nevedel som, či na funkcionárskom alebo trénerskom poste. Definitíva padla počas účinkovania v juniorke Spartaka vedľa trénera Pavla Bartoša.

? Vybrali ste si rizikové povolanie. Tréner si môže zo dňa na deň zbaliť kufre. Ste na to pripravený?

- Áno. Mám s tým už konkrétnu skúsenosť. Každý tréner však vie, do čoho ide.

? Keď sa mužstvu dlhšie nedarí, odskáče si to tréner, nie hráči. Považujete to za jediné správne rozhodnutie vedenia klubu?

- Nie vždy za správne, ale určite jednoduchšie a najmä lacnejšie. Je pohodlnejšie zbaviť sa jedného trénera ako troch-štyroch hráčov.

? Trnava vás vlani po roku predčasne prepustila. Hovorili ste vtedy o podraze zo strany manažéra, ktorý rokoval za vaším chrbtom s iným trénerom. Neznechutilo vás to na začiatku trénerskej dráhy?

- Nie. Naopak. Zobral som si z toho ponaučenie. Niektoré veci by som dnes pri mužstve robil inak. Bol to dobrý vstup do trénerskej brandže. Odkryl mi veľa vecí.

? V Spartaku ste odohrali osem sezón. Ako vnímate ten dnešný?

- Zápasy Trnavy nesledujem!

? Kolo pred koncom základnej časti má na čele 11-bodový náskok pred Slovanom a D. Stredou.

- Neprekvapuje ma to.

? Získa Trnava po 45 rokoch vytúžený titul?

- Myslím si, že áno.

? Keby ste dostali ponuku opäť viesť svoj obľúbený klub?

- Nie. Ďakujem.

? Ani po obmene ľudí vo vedení?

- Potom by sa dalo o tom baviť.

? Ako trávite voľný čas?

- Som na voľnej nohe. Mal som nejaké ponuky zo zahraničia, no odmietol som. Začať by som chcel na Slovensku.

? Máte nejaký trénerský vzor?

- Počas aktívnej kariéry som mal viacero dobrých trénerov. Po futbalovej a ľudskej stránke uznávam trio Eric Gerets, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel. Prvý ma viedol vo Wolfsburgu, ďalší dvaja v Mainzi.