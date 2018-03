Toto by ste si nikdy nemysleli! Veľké odhalenie o Marte Sladkej zo Susedov

Marta Sládečková (60) alias Marta Sladká je v Susedoch neprehliadnuteľná. Niežeby to bolo kedysi inak, no k jej hurónskemu smiechu pribudol aj šatník, za aký by sa nemusela hanbiť žiadna milionárka so zlým vkusom.

Až na to, že všetky tie extravagantné kúsky pochádzajú z obchodov, kde nikto so zdravým rozumom a s plnou peňaženkou nenakupuje...

Čím horšie, tým lepšie. Asi takto vyzerá heslo, ktorým sa riadia tvorcovia Susedov, pokiaľ ide o šatník Marty Sladkej, čerstvej vdovy po ruskom oligarchovi. „Povedala by som, že práve Marta sa mi oblieka najľahšie zo všetkých. Urobiť karikatúru z takejto postavy, to je úplná polahoda,“ vysvetlila nám s úsmevom kostýmová výtvarníčka obliekajúca Susedov, Ľubica Jarjabková, ktorá si ešte pred štartom novej série predstavila, že boháčka Sladká by mala mať na sebe niečo biele v kombinácii so zlatou.„Aby z toho išla noblesa... Potom som uvidela jeden extravagantný domáci komplet, skoro až teplákový textil, vrch s netopierími rukávmi a hovorím si: Toto by nebolo zlé. Ale ešte niečo to potrebuje,“ spomína.

To „niečo“ nakoniec objavila vo forme šialených zlatých tenisiek na platforme. „Marta ich nosí skoro ku všetkému. Tento doplnok má navodiť dojem, že je ešte stále mladá, ale zase solventná. Všetko sa to trochu náhodne pospájalo a vznikol jej prvý outfit. A ten ma ďalej inšpiroval,“ rozpráva Ľ. Jarjabková.

Super gýče

Ak by ste si mysleli, že Sladkej vecičky pochádzajú z módnych butikov, veľmi by ste sa mýlili. „Nakupujem na trhu, z prapodivných obchodov, kde by sa normálne človek nezastavil, lebo tam majú super gýče. Boli by ste prekvapení, koľko ich tu máme,“ prezrádza kostymérka. „Tu však o to ide, vrhnúť trochu kritický pohľad na zbohatlíkov. Na ľudí, ktorí nevedia, ako by dali svoje bohatstvo najavo. Takže čím väčšiu haluz som niekde uvidela, tým rýchlejšie som po nej chmatla. Tie veci sú skoro prvoplánové a úplne na mňa vyskakujú. Hlavné však je to, že pani Sládečková je vynikajúca herečka, skvelá komička a ona tie veci vie používať.“

Ako vlastne herečka zareagovala, keď prvýkrát uvidela, v čom bude pred kamerami?, usmieva sa kostymérka, a zároveň dodáva: „Do úplných vulgárností však nejdeme, napr. do veľkých výstrihov. Vždy sa snažím tie kostýmy robiť tak, aby aj daný herec mal do toho čo vložiť, lebo keď poviete kostýmom všetko, je to kontraproduktívne. Nejaké tajomstvo tam musí zostať.“

Kožuchy roztrhali

Samozrejme, podobne ako šaty, aj Martine výrazné „zlaté“ doplnky dokopy nič nestáli, keďže ide len o bižutériu. V seriáli sa však dva exkluzívne kúsky predsa len objavili. Boli to tie fajnové kožuchy v tretej časti, ktoré si Sladká prišla schovať k Lászlóovi. „Tie boli originály. Mali sme ich požičané zo Slovenskej televízie, bola to pravá líška a tuším bizam. Ale po tej dramatickej scéne, kde sa nimi herečky obhadzovali, sme ich museli dať do opravovne. Povolili na nich švy, predsa len, už majú svoje roky,“ dodáva so smiechom Ľ. Jarjabková.