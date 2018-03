Talentovaný chlapec zo šou Zem spieva: Čo chce Martin Repáň ukázať na pódiu?

Pravidelne vstáva aj o pol piatej, aby ešte pred vyučovaním stihol dve hodiny muzicírovať a po škole ho čaká rovnaká porcia umenia.

Pätnásťročný Martin Repáň to totiž s hudbou myslí úplne vážne a robí tak veľkú radosť otcovi, ktorý po ťažkom úraze prišiel o ruku a milovanú heligónku musel odložiť. Sympatický chlapec z Terchovej je jedným zo semifinalistov folklórnej šou Zem spieva.

V televízii to vyzeralo, že na javisku či pred kamerami vôbec nemáš trému. Ako to?

Keď som bol malý, tá tréma pravdaže bola, ale ako som mal za sebou stále viac vystúpení, úplne som na ňu zabudol. Hlavne keď idem niekam na súťaž, idem tam najmä preto, aby som si zahral.

Do semifinále si postúpil pomerne jednoznačne. Čo tam plánuješ ukázať? Bude už aj tanec či namiesto heligónky husle?

Musíte sa dať prekvapiť. (smiech) Jediné, čo prezradím, že opäť budem na pódiu sám. Mám svoje plány, ale nechcem o nich hovoriť.

Tie plány sú z tvojej hlavy?

Vymysleli sme to spolu s otcom. Teda, ja som vymyslel a on mi to odsúhlasil.