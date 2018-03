Otázka pre ministrov po Maďaričovej demisii: Kto ďalší chce po vražde Kuciaka († 27) odstúpiť?

Padla prvá hlava z vlády. Minister kultúry Marek Maďarič (51) zložil svoj post. Urobil to ako bezprostrednú reakciu na brutálnu vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka (27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Smrť mladého človeka, ktorý pracoval na odokrytí talianskej mafie napojenej na politiku, otriasla aj samotným Maďaričom. Naopak, minister vnútra Robert Kaliňák (46) sa svojej stoličky drží zubami-nechtami. Ako sa zachovajú ostatní ministri?

Maďarič sa rozhodol odstúpiť z vlastnej vôle preto, že jeho rezort má na starosti médiá. „Neviem si predstaviť, že budem len tak pokojne sedieť v kresle ministra. Neviem sa vyrovnať s tým, že za môjho pôsobenia bol zavraždený novinár,“ povedal Maďarič. Či by sa mal rovnako zachovať minister vnútra Robert Kaliňák, odpovedať odmietol. „Nehnevajte sa, sklamem vás. Toto je o mojej osobe a nemienim komentovať svojich kolegov a kádrovať ich,“ povedal.

Maďarič zároveň odmieta kuloárne špekulácie o chystanom novom politickom projekte. „Vraciam sa do parlamentu ako poslanec Smeru a ostávam rádovým členom Smeru,“ dodal. Kto ho nahradí, zatiaľ netuší. Demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi podá v pondelok.

Svoju abdikáciu oznámil aj premiérovi Robertovi Ficovi (53). „Po rozhovore zobral moje rozhodnutie na vedomie,“ povedal Maďarič. Na otázky, ktoré sa pýtali na medializované informácie o kontaktoch členov Smeru s osobami spájanými s talianskym podsvetím, povedal, že je to úloha polície a prokuratúry. „Ja nie som sudca ani vyšetrovateľ, aby som niekoho súdil a hodnotil,“ dodal Maďarič, ktorý rezort kultúry viedol dokopy 10 rokov. „Vnímam to ako prejav politickej kultúry a gesto solidarity so žurnalistickou obcou. Chcem sa poďakovať Markovi Maďaričovi za jeho dlhoročnú prácu na ministerstve kultúry,“ reagoval na abdikáciu Fico.

Embargo Čižnára

Polícia medzitým vyšetruje úkladnú dvojnásobnú vraždu. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vydal absolútne embargo na informácie, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť vyšetrovanie. A to nielen pre verejnosť, ale aj politikov. Narážal tak na kritiku, že o Kuciakovej vražde informoval priamo Fico. „Absolútnou prioritou je objasnenie skutku, zistenie a potrestanie páchateľov, preto akékoľvek informovanie v tejto chvíli o skutočnostiach považuje za kontraproduktívne,“ povedala Čižnárova hovorkyňa Andrea Predajňová.

Fico tiež položil na stôl milión eur v hotovosti, ktoré vláda ponúka za informácie o prípade. „Ja by som mu takú mediálnu radu nedal,“ reagoval Maďarič na Ficovo konanie. Kuciaka si minútou ticha uctili aj v Európskom parlamente. „Ide o neprijateľný útok na jeden zo základných kameňov našej demokracie,“ povedal šéf parlamentu Antonio Tajani.

Otázka pre ministrov

Odstúpite aj vy?

Peter Pellegrini, podpredseda vlády - Neodpovedal

Robert Kaliňák, minister vnútra - Neodpovedal

László Sólymos, minister životného prostredia - Neodpovedal

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva - Neodpovedala

Peter Kažimír, minister financií - Neodpovedal

Peter Žiga, minister hospodárstva - Minister sleduje postup polície a venuje sa odbornej práci v rezorte.

Árpád Érsek, minister dopravy - Neodpovedal

Peter Gajdoš, minister obrany - Neodpovedal

Martina Lubyová, ministerka školstva - Neodpovedala

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva - Nie.

Miroslav Lajčák, minister zahraničia - Nevidím dôvod na odstúpenie, k dolapeniu vrahov to neprispeje.

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti - Neodpovedala

Ján Richter, minister práce - Najpresnejšou odpoveďou je, že minister prezentoval novelu zákona na pomoc ľuďom s ŤZP.

