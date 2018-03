Emma Drobná v panike: Nevoľnosti a triaška, toto ju trápi už celé roky!

Na javisku prežíva hotové muky! Speváčka Emma Drobná (23) si pred každým svojím vystúpením vytrpí svoje.

Mladá umelkyňa priznala, že už celé roky bojuje s nevoľnosťami a chytá ju doslova panika. Čo jej spôsobuje tieto nepríjemné stavy? Drobná, ktorá minulý rok zahviezdila aj v markizáckej tanečnej šou Let´s Dance, zápasí s ťažkosťami už od roku 2015, keď vyhrala československú spevácku súťaž.

Vždy, keď má vystúpiť pred ľuďmi, ovládne ju obrovský stres. „Je to preto, lebo som na to nebola zvyknutá. Predtým som nikdy na verejnosti pred ľuďmi nespievala. Vysporadúvam sa s tým tak, že keď začnem spievať, tak sa to zlepší,“ prezradila Novému Času Emma, ktorú sláva veľmi poznačila. „Ja to ešte stále predýchavam a aj sebavedomie, ktorého som ani predtým nemala veľa, mi ešte viac kleslo. Cítim to najmä pred vystúpením, pretože vtedy chytím neskutočnú paniku. Doslova mi príde fyzicky zle, trasiem sa od nervozity, ale vždy to nejako uhrám. Lebo musím,“ vyjadrila sa pre časopis Na ceste.