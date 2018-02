Inzerát rodičov, ktorý sa len tak nevidí: Opatrovateľke detí ponúkajú mastnú sumu, musí však splniť bizarnú vec

Rodičia z Anglicka hľadajú ženu na čiastočný úväzok, ktorá ich deťom ozrejmí dôležité životné témy.

Žene, ktorá bude spĺňať požiadavky rodičov, ponúkajú lákavú odmenu 2 500 libier (2830 eur), píše independent.co.uk.

Rodičia z mesta Bath v Anglicku majú 8-ročnú dcéru a 7-ročného syna. Pomocou inzerátu hľadajú opatrovateľku na polovičný úväzok, ktorá vysvetlí ich deťom všetky dôležité otázky ohľadom sexu. "Ako väčšina rodičov sme dúfali, že budeme mať viac času, než sa táto téma stane problémom. V ideálnom prípade by sme sa tomu najradšej úplne vyhli! No dostali sme sa do bodu, kedy naše deti nie sú spokojné s odpoveďami, ktoré im dávame," píšu v inzeráte.

Rodičia podrobne spísali body, ktoré bude musieť vedieť budúca opatrovateľka ich detí zvládnuť: Ako funguje sex medzi dvomi zaľúbenými ľuďmi, v čom spočíva dôležitosť súhlasu - diskusia o znásilnení, sex s obomi pohlaviami, masturbácia, menštruácia (chceme, aby túto prirodzenú súčasť života poznal aj náš syn), pohlavné choroby, ochrana pred neželaným počatím, anatómia muža a ženy, tehotenstvo a iné druhy pohlavia. "S manželom ponúkame 2 500 libier tomu, kto tieto témy zvládne na odbornej úrovni," dodávajú.