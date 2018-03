Otec šiestich detí zo stredného Slovenska prinútil partnerku na sex: Keď zistíte s kým, príde vám zle

Nechuťák! Otec šiestich detí sedí v base za sexuálne násilie. Svoju manželku nútil k sexuálnym nehoráznostiam. Spoza mreží má vyjsť v roku 2020. Prečítajte si, čo urobil!

Hnus a ešte raz hnus! Podľa rozsudku trestného senátu Okresného súdu v Lučenci, ktorý potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici, Lučenčan (45) takmer osem rokov bitkou alebo hrozbou bitky nútil svoju partnerku k rôznym sexuálnym praktikám. Čo s ňou stváral? Násilím jej do intímneho miesta strkal rozličné predmety, čím jej spôsoboval bolesti. Pred deviatimi rokmi ju pod hrozbou bitky viackrát prinútil, aby mala pohlavný styk so psom. Zviera po nedobrovoľnom sexe čo najrýchlejšie ušlo... Inokedy žena musela muža orálne uspokojovať. A keby len to! Raz po spoločnom popíjaní manželov s kamarátom a jeho ženou, s ktorými chodieval rybárčiť a na chatu, naviedol na sex s jeho ženou a pozeral sa na nich.

Je normálny? Znalci z odboru psychiatrie a sexuológie u obžalovaného nezistili duševnú chorobu alebo duševnú poruchu. Podľa odborníkov bol schopný rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a bol schopný svoje konanie ovládať. Nebola u neho zistená sexuálna deviácia.

Čas.sk identitu sexuálneho násilníka (45) z Lučenca nebude zverejňovať s ohľadom na jeho deti.