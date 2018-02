Jozef chystá pre pápeža nevšedný darček: Pracuje na ňom už mesiac! Pozrite sa na tú krásu

Umelecký kováč Jozef Tomčala (40) z Lehníc (okr. Dunajská Streda) má za sebou už rôzne výrobky z medi a kovu.

Teraz však dostal netradičnú požiadavku - vyrobiť veľkonočný darček pre svätého otca.

Dvojkilové vyzdobené medené vajce, ktoré už mesiac vyrába vlastnými rukami, o niekoľko dní poputuje do Vatikánu, kde bude odovzdané priamo pápežovi Františkovi. Šikovný remeselník je veľmi poctený, že pre zhotovenie veľkonočného darčeka pre pápeža si vybrali práve jeho kováčsku dielňu.

Umelecký kováč Jozef Tomčala (40) sa svojmu remeslu venuje od strednej školy. „Kováčstvo bolo pre mňa koníček, už ako malý chlapec som pomáhal otcovi v kováčskej dielni,“ prezradil svoje začiatky šikovný remeselník. So žiadosťou o výrobu 30-centimetrového medeného vajca s váhou okolo dvoch kilogramov pre pápeža ho oslovil český pivovar. „Každý rok na veľkonočnej audiencii náš zástupca odovzdá pápežovi zásielku piva, ku ktorej pribalíme vždy nejaký darček zo Slovenska,“ povedala zástupkyňa pivovaru.



Táto tradícia funguje už šesť rokov, minulý rok dostal pápež František zo Slovenska oceľový zvon, tento rok to bude veľkonočné vajce. Tomčala vajce vyrába ručne od januára. Na drevnú kostru vajca postupne dáva dvojmilimetrové plátky medi. Do finálnej podoby potrebuje už len pár dní. „Chýbajú už len dekoratívne lístky a stojan,“ doplnil Tomčala.

Svoju úlohu berie naozaj zodpovedne. „Je pre mňa veľká pocta vyrobiť darček pre svätého otca a tiež to, že moja práca bude mať svoje miesto vo Vatikáne,“ priznal hrdý remeselník.

výška:30 cm

váha: 2 kg

materiál: meď, 2 mm pláty

zloženie: drevená forma obložená opracovanými medenými plátmi

Vyrába kupoly na kostoly, kovové brány aj rôzne praktické veci, ako svietniky, misky a kríže. Pomáha tiež pri reštaurovaní historických stavieb. Majster kováč zaúča do remesla aj hercov. Podľa neho je záujem zo strany mladej generácie prekvapivo veľký. Za svoje najlepšie dielo považuje kríž, ktorý ukoval na hrob svojho otca. Použil viacero špeciálnych techník a je to doslova umelecké dielo.