Hanju chce dokázať, čo nik pred ním: Čím chce prekvapiť japonský krasokorčuliar?

Dvojnásobný olympijský víťaz Juzuru Hanju (23) chce ako prvý krasokorčuliar skočiť štvoritý axel.

Dvadsaťtriročný Japonec kvôli tomu odloží koniec svojej kariéry. Dvojnásobný olympijský šampión chce takýmto axlom skompletizovať svoju zbierku štvoritých skokov.



Už trojitý axel vzhľadom na spôsob nájazdu a odrazu znamená, že krasokorčuliar musí zvládnuť tri a pol otáčky. U štvoritého by to bolo ešte o jednu rotáciu viac. Hanju, ktorý sa do histórie zapísal ako prvý krasokorčuliar so štvoritým rittbergerom, to chce skúsiť.

"Chcem sa pokúsiť o štvoritý axel a to je teraz moja jediná motivácia," povedal ešte v dejisku zimných olympijských hier v Pjongčangu.

Tam sa stal prvým krasokorčuliarom od Američana Dicka Buttona v roku 1952, ktorý obhájil olympijské zlato. Priznal, že kvôli jesennému zraneniu členka štartoval pod liekmi utišujúcimi bolesť. Chce sa zotaviť a korčuľovať ďalej.

"Nemám v pláne skončiť. Keď premýšľam o tom, či by sa mi páčilo robiť niečo iné ako krasokorčuľovanie, tak sa vždy ku krasokorčuľovaniu vrátim," poznamenal úradujúci svetový šampión.

Ani štvoritý axel nie je podľa Hanjua hranicou ľudských možností. Podľa neho je možný aj skok s piatimi otáčkami. "Existujú štúdie, ktoré dokazujú, že na to ľudia potenciál majú," uviedol.