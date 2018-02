Hodina biológie študentke navždy zmenila život: Jej šokujúce odhalenie valcuje internet!

Študentka biológie na Kalifornskej štátnej univerzite dostala nečakanú životnú lekciu.

Po triednej diskusii o krvných skupinách zistila, že jej matka bola manželovi neverná. Hodina biológie sa zameriavala na charakteristiku krvných skupín a ich prechodu z generácie na generáciu, píše Independent. Študenti si to v praxi precvičovali na diagrame, ktorý sa používa na predpovedanie výsledkov rozmnožovacích experimentov. Študentke však priniesol nečakaný výsledok! Zmätená dievčina nechápala, prečo je jej krvná skupina AB, keď jej mama má A a otec 0.

Taká kombinácia je nemožná, pretože gény A a B sú dominantné a gén 0 je recesívny. Znamená to, že ak je gén 0 spárovaný s génom A, výsledkom bude krvná skupina A. Učiteľ sa domnieval, že niečo nie je správne, preto poslal dievčinu domov, aby získala správne údaje. Podarilo sa jej to a vrátila sa s neuveriteľným odôvodnením. Celý príbeh zverejnila na Twitteri jej spolužiačka Anya Hettich (19) a nešokovala iba triedu, ale i mnohých ľudí na internete.

„Povedala profesorovi, že jej otec bol 0 a mama A, no i tak bola AB. Vysvetlil jej, že je to nemožné, že si pomýlila krvné skupiny alebo podobne.Tak jej povedal, aby sa porozprávala s rodičmi a uistila sa.“

„TAAAK, dnes prišla späť do triedy a profesor sa jej spýtal, či bola stále zmätená. Toto dievča má gule. Oznámila to pred celou 243-člennou triedou. UKÁZALO SA, že jej mama mala aférku s nevlastným bratom svojho manžela. Takže – technicky ju vychoval jej strýko a nie jej otec. Mama to pred nimi skrývala 21 rokov. Pretože jej profesor povedal, že sa ohľadom krvných skupín mýli, zistila, že strýko je jej otcom a naopak. Teraz sa rozvádzajú,“ ukončila neuveriteľný príbeh spolužiačka Anya.