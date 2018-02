PARK SNOW Donovaly: Už nemusíte stáť na skipas v rade pred okienkom

Chcete zažiť lyžovačku v jednom z najlepších slovenských stredísk? Zamierte na Donovaly.

Čakajú vás nielen kvalitne upravené zjazdovky, moderné zariadenia, množstvo kvalitných služieb a atrakcií, ale aj najväčší detský FUN PARK v strednej Európe.

Po vzore viacerých stredísk v zahraničí, ale aj na Slovensku má od tohtoročnej sezóny každý návštevník možnosť zakúpiť si lyžiarsky lístok z pohodlia domova ešte pred vycestovaním do strediska. Výhod je viac, okrem ušetreného času, ktorý namiesto státia v rade pred okienkom pokladne môže hneď po spustení lanoviek a vlekov návštevník využiť na lyžovanie, je určite najväčším benefitom online predaja skipasov práve možnosť takto zároveň aj ušetriť.

Ako na to?

Ak si plánujete zakúpiť skipas na donovalské zjazdovky priamo cez svoj počítač alebo mobilný telefón, ideálne je, že už máte doma čipovú kartu. Je jedno, či vám zostala z letnej návštevy lanovky, bobovej dráhy alebo vlaňajšej lyžovačky na Donovaloch, či dokonca v Rakúsku alebo v inom stredisku na Slovensku, ktoré využíva systém SKIDATA. Skipas si môžete „nabiť“ cez internet na každú takúto čipovú kartu, ak poznáte jej číselný kód, ktorý je spravidla vytlačený na zadnej strane. Potom sa stačí už len zaregistrovať, vyplniť osobné údaje a spomínané číslo čipovej karty a od tohto momentu môžete začať pri kúpe skipasov na Donovaly dokonca aj šetriť. Každým nákupom získavate body, ktoré si pri ďalšom nákupe môžete buď odpočítať vo forme zľavy alebo si ich zbierať až si ich nazbierate toľko, že skipas budete mať úplne zadarmo. Jedno euro = jeden bod. Hodnota jedného bodu je 5 centov. Takže napr. pri kúpe jedného 7-hodinového skipasu za 28 € pre dospelú osobu v hlavnej sezóne získate 28 bodov, ktoré si pri kúpe lyžiarskeho lístka v budúcnosti môžete uplatniť vo forme zľavy v hodnote 1,40 €.

Ak čipovú kartu ešte nemáte, nevadí. Lístok si môžete zakúpiť cez e-shop aj bez nej a vyzdvihnete si ju už aj so zakúpeným skipasom v ktorejkoľvek pokladni na Donovaloch.

Cez internet sa dajú kúpiť úplne všetky typy skipasov, ktoré stredisko ponúka. Od 3-hodinového až po celosezónny skipas a to ako pre dospelých, tak aj pre deti či juniorov. Rovnako držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO26 si budú môcť skipasy kúpiť priamo cez internet, na verifikáciu platnosti preukazu je zabezpečené prepojenie s databázou vydavateľa týchto kariet.

Celý proces predaja skipasov sa na Donovaloch ešte viac zrýchlil a zároveň zefektívnil tým, že pri okienku pokladne už viac nie je potrebné pri viacdňových skipasoch vyhotovovať fotografiu majiteľa skipasu. Neznamená to, že by skipasy boli odteraz prenosné, avšak moderná technológia v nových turniketoch na lanovkách a ďalších najviac využívaných vlekoch v stredisku sa o to postará sama.

Deti až do 8 rokov zadarmo!

Takmer vo všetkých lyžiarskych strediskách na Slovensku si lyžovačku užívajú deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby s platným lyžiarskym lístkom zadarmo.

"Túto tradíciu sme však na Donovaloch zrušili a pre pobytových hostí, najmä rodiny s deťmi zaviedli možnosť získať bezplatný skipas pre deti až do dovŕšenia 8. roku života! Táto ponuka platí pri kúpe 3- až 7-dňových skipasov, kedy za skipas platia len len rodičia, príp. sprievodné osoby," vysvetlil marketingový manažér PARK SNOW Donovaly Miroslav Dobrota.

Hranica 6 rokov pre deti, ktoré nepotrebujú na lyžovačku skipas a lyžujú spolu s rodičom zostáva pri kúpe krátkodobých lyžiarskych lístkov - t.j. všetkých s platnosťou kratšou ako 3 dni. Takisto hranica 6 rokov je uplatňovaná aj pri kúpe celosezónneho skipasu.

S veľkým úspechom sa stretlo aj zavedenie nepretržitej prevádzky 4-sedačkovej lanovky a vleku P2 na Záhradišti v čase 8:30 - 21:00. Denné lyžovanie tak plynulo prechádza do večernej prevádzky. S flexibilnou platnosťou napr. 7-hodinového lístka majú lyžiari možnosť spojiť denné aj večerné lyžovanie, napr. ak začnú lyžovať o 13:45, lyžujú na Záhradišti až do 20:45! Samozrejme, stále je možné si zakúpiť aj lyžiarske lístky len na večerné lyžovanie, ktorých platnosť je už od 16:00 - 21:00.

"Prešiel rok, keď v októbri 2016 naše Podľa pravidiel tohto systému musia byť po roku všetky certifikované spoločnosti opäť preverené v záujme udržateľného a kontinuálneho poskytovania kvalitných služieb svojim návštevníkom. Výsledok kontroly potvrdil, že stredisko PARK SNOW Donovaly spĺňa všetky požiadavky tohto štandardu aj naďalej a tak aj v nadchádzajúcej sezóne bude jediným slovenským lyžiarskym strediskom, ktoré je držiteľom tohto certifikátu," dodal Dobrota.

Vleky a lanovky

dĺžka typ

1312 m 6-miestna sedačka s 8-miestnou kabínkou Telemix Nová hoľa

646 m 4-miestna sedačková lanovka Bully Expres Záhradište

793 m LV H 130 (Patočiny)

774 m LV H 130 (Záhradište)

602 m LV Leitner I. (Záhradište)

602 m LV Leitner II. (Záhradište)

368 m LV F 12 (Mišúty)

350 m LV P3

280 m LV P5

280 m LV P4

260 m LV P6

200 m LV S1

150 m LV P1

150 m LV P2

100 m LV S2

Zjazdovky

názov dĺžka obtiažnosť

1. 2100 m stredne ťažká

2. 800 m stredne ťažká

3. 470 m ľahká

4. 800 m ľahká

5. 700 m ľahká

6. 650 m ľahká

7. 400 m ľahká

8. 380 m ľahká

9. 200 m stredne ťažká

10. 100 m ťažká

11. 375 m ľahká

12. 335 m ľahká

13. 100 m ľahká

14. 250 m ľahká

15. 270 m ľahká

Patty ski 150 m ľahká

Snowtubing 200 m ľahká

Patty ski 150 m ľahká

Aktuálny cenník

dospelí juniori/seniori deti

3 hod 21 € 18 € 15 €

4 hod 23 € 19 € 16 €

1 deň 28 € 22 € 20 €

Pozn.: Cenník je platný do 11. marca 2018. Juniorský je pre osoby od 13 do 18 rokov a držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO 26, GO 26 si v juniorskej tarife môžu zakúpiť celodenný lístok. Seniorský lístok je pre osoby narodené do 31.12.1957. Detský lístok pre deti narodené od 1.1.2006 do 31.12.2011.

Náš tip na ubytovanie

Hotel Šport- 135 eur/noc v dvojposteľovej izbe s raňajkami a vstupom do wellness, 260 eur/noc v rodinnej izbe pre 4 osoby

Zaujímavosti a atrakcie

- bezplatná umelá ľadová plocha

- Snowpark – Riders Park - www.riderspark.sk

- detský funpark s animačným programom pre deti

- 18,4 km pravidelne upravovaných bežeckých trás

- snowparagliding, psie a konské záprahy

- tobogánová bobová dráha (v prevádzke len počas letnej sezóny)

Kontakty

Telefón: +421 48 4199 881

e-mail: info@parksnow.sk

Infocentrum Donovaly - rezervácie ubytovania: +421 48 4199 900

e-mail: info@infodonovaly.sk

web: www.parksnow.sk

