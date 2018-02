Teploty cez deň dosahujú -15 ºC: Čo sa deje v arktickom mraze?

Slovensko zasiahla arktická zima!

Teploty cez deň nevystúpia nad nulu, v noci na niektorých miestach Slovenska dosahujú aj -20 ºC. Ľudia majú problémy s bežnými vecami, ako sú kúrenie, štartovanie auta. Ako nám takýto mráz ničí život a ako sme schopní bojovať proti prírode?

Mráz ohrozuje najmä deti

Už od 5 stupňov pod nulou pri dlhodobejšom, nedostatočne chránenom pobyte vonku môže mráz spôsobovať omrzliny. Ohrozené sú najmä deti a starí ľudia, ktorí majú znížené prekrvenie. Kožu treba chrániť mastnými krémami a pobyt vonku časovo regulovať. Treba sa dostatočne obliekať a piť teplý čaj. Vyvarovať sa alkoholu.

Vírusom mráz nevadí

Ani pri silných mrazoch vírusy nevymrznú, dokonca sa im darí lepšie. V suchom vzduchu má vírus chrípky šíriaci sa kvapôčkovou infekciou ešte lepšie podmienky, lebo kvapôčky majú tendenciu rozbíjať sa menšie. Tie zostanú vo vzduchu dlhšie. Vírus chrípky sa v laboratóriách skladuje pri -16 ºC desaťročia.

Dajte si pozor na rozvody

Veľká zima dokáže pekne preveriť naše rozvody, najmä pri potrubnom systéme vody vedenom nad úrovňou zeme je potrebné dať pozor na zamrznutie a roztrhanie potrubia. V našich podmienkach sú rozvody na takúto zimu pripravené. Dôležité je kontrolovať rozvod vody po skončení mrazov a sledovať, či nedochádza k únikom vody z dôvodu roztrhnutia potrubia.

Nezabudnite na čiapku a rukavice

Oblečte si viac vrstiev, pri oteplení sa môžete jednotlivých častí odevu postupne zbavovať. Samozrejmosťou by mala byť čiapka, teplé rukavice a šál.

Smartfón hrejte telom

Smartfón môže vplyvom mrazu prestať reagovať na dotyk. Baterka sa môže rýchlejšie vybiť. Ak sa to stane, zariadenie musíte dostať na teplé miesto. Ak musíte byť vonku, mobil noste vo vrecku. Zahrejete ho telesným teplom.

Nepoužívajte ručnú brzdu

Primŕzaniu ručnej brzdy sa môžete vyhnúť tak, že auto odstavíte v garáži alebo ju jednoducho nebudete používať. Zaradený prvý rýchlostný stupeň či na samočinnej prevodovke stupeň „P” auto udrží v pokoji aj na kopci.

Hynú myši a škodcovia

Mráz zlepšuje štruktúru pôdy, urýchľuje zvetrávanie hornín a ničí patogény a škodcov. Ak teplota klesne pod -20 ºC, hynú myši, krtkovia aj kliešte. Vtáky a divú zver treba prikrmovať, aby mali dostatok energie.

Na koľajniciach sa tvoria zlomy

Koľajnice môžu pri prudkom znížení teploty vykazovať lomy, ktoré priebežne odstraňujeme. Troleje sa vplyvom mrazu skrátia, vedenie je však kompenzované.

Na betónovanie zabudnite

Pri aktuálnej teplote -10 ºC sa betónovať nedá. Betónujeme do teploty mínus 5 ºC, aj to s pridaním nemrznúcej zmesi. Zemina je premrznutá, takže ani výkopové práce sa neodporúčajú.

Srdce sa viac namáha

Nízka vonkajšia teplota spôsobuje sťahovanie ciev a stúpanie krvného tlaku. Nebezpečné sú najmä prechody z tepla do mrazu. Pre ľudí, ktorí majú s krvným tlakom problémy a liečia sa, to môže byť nezvládnuteľná záťaž. Srdce sa musí v chladnom počasí viac namáhať, aby pri stiahnutých cievach napumpovalo potrebnú krv a kyslík do orgánov. So zvýšenou námahou srdcového svalu sa zvyšuje riziko krvných zrazenín, mozgovej príhody a srdcového infarktu.

Ako reaguje naše telo?

0 ºC - chvejete sa zimou a svaly vyrábajú teplo

-1 ºC - ježia sa chlpy na tele, naskakuje husia koža, cievy nerozvádzajú teplo do končatín

-3 ºC - cievy sa sťahujú, zhorší sa prekrvenie, postihnuté sú najmä uši, nos, brada, tvár a prsty

-9 ºC - tvoria sa omrzliny, začínajú zblednutím pokožky, cievy sú stiahnuté

-15 ºC - telesná teplota sa znižuje, klesá tlak, mozog je menej zásobovaný kyslíkom

-20 ºC - telo bojuje s chladom, spomaľuje sa dýchanie i srdcová činnosť

-25 ºC - nastávajú problémy s dýchaním, pri poklese teploty na -30 ºC môže dôjsť k bezvedomiu

-30 ºC - zlyhávajú životné funkcie a neochránený človek umiera

Ako klesnú teploty

Utorok

Deň: Najvyššia denná teplota -8 až -3 ºC. V Žilinskom, Prešovskom kraji zväčša -13 až -8 ºC.

Noc: Najnižšia nočná teplota -8 až -14 ºC, v dolinách a kotlinách až -20 ºC.

Streda

Deň: Najvyššia denná teplota -7 až -3 ºC. V Žilinskom, Prešovskom kraji zväčša len -13 až -8 ºC.

Noc: -12 až -20 ºC, v dolinách a kotlinách až -28 ºC.