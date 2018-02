Anna prehovorila z duše množstva Slovákov: Prečítate si jej príbeh o domácom miláčikovi, natisnú sa vám slzy do očí!

Slováci sa dočkali. V stredu schválila vláda novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej by už zviera nemalo byť na Slovensku vecou.

Do redakcie sa nám ozvala aj Anna a vysvetlila nám, prečo podľa nej nie je zviera vecou. Má totiž osobnú skúsenosť so svojím domácim miláčikom, ktorého by nevymenila za nič na svete.

Zviera má byť podľa novely zákona definované ako živý tvor a cítiaca bytosť. Pribudne povinné čipovanie psov, systémové opatrenia proti ich množiteľom i opatrenia proti týraniu zvierat. Ministerstvo pôdohospodárstva novelou bojuje aj proti travičom chlpáčov na sídliskách a za lepší život zvierat v cirkusoch. V prípade súhlasu parlamentu bude platiť od septembra 2018.

Otvoriť galériu Psík Macko je pre Annu nenahraditeľný. Zdroj: Tip/Anna

"Keď mal 3 mesiace doplazil sa k nám na chalupu, plakal od bolesti, schúlil sa na chodbe pod radiátorom. Bola sobota. Jeho skučanie trhalo srdce. Chceli sme ho nechať na chodbe do rána, no nedokázali sme od neho odísť," napísala Anna o tom, keď im psík Macko prišiel do života. Psíka vtedy odviezli na veterínu, kde zistili, že niekto po ňom prešiel autom a mal zlomenú panvu a zadné labky.

"Dostal lieky, ktoré sme mu každý večer chodili dávať. Účet na veterine 130 eur nás netrápil, priali sme si len jedno, aby sa Macko vyliečil," prezradila Anna. Splnilo sa im to a Macko, ktorý je dnes plný života, sa stal súčasťou ich rodiny. "Je to náš milovaný Macko. Nie je to vec, ale živé stvorenie, ktoré do našich dní vnáša radosť," povedala Anna s istotou.