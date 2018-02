Nečakaná správa z Montrealu: Plekanec po pätnástich rokoch mení dres

Nové výzvy v novom prostredí sú pred českým hokejovým útočníkom Tomášom Plekancom (35), ktorého v nedeľu vymenel Montreal do Toronta.

Na jednej strane opúšťa klub, ktorý ho v roku 2001 draftoval a kde strávil celú doterajšiu kariéru v NHL. Na druhej strane má však napriek súčasnemu zlému postaveniu Canadiens príležitosť pobiť sa o Stanley Cup, ktorý mu v tridsiatich piatich rokoch stále chýba.

Plekanec už pomaly vyzeral, že dosiahne v drese Canadiens významného míľnika 1000 odohraných zápasov v základnej časti. Momentálne je na čísle 981. Lenže Montreal má vo Východnej konferencii veľmi ďaleko do play off a hrozí mu, že si druhýkrát za posledné tri sezóny nezahrá o Stanley Cup. V opačnom prípade by bol asi podobný trejd - navyše do tímu 540 kilometrov vzdialeného veľkého rivala - veľmi nepravdepodobný.

"Ja som vedel, aká je situácia," pripustil Plekanec. Sám asi tušil, že sa niečo chystá, keď nebol zaradený do zostavy v poslednom zápase Canadiens. "Musím otočiť list, aj keď je to samozrejme ťažké. Ale urobím pre Toronto všetko najlepšie, čo viem," uistil. "Som veľmi nadšený, že idem práve tam, pretože ide o veľmi talentovaný tím, ktorý bude v play off," dodal Plekanec.