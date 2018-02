Slovensko chce na novom Tehelnom poli usporiadať veľké európske finále

Ostrov Jersey odmietli! V programe pondelňajšieho 42. riadneho kongresu Európskej futbalovej únie (UEFA) v Bratislave bolo aj posúdenie žiadosti Jersey o prijatie za člena UEFA.

Tento 100-tisícový ostrovný štát, ležiaci medzi Anglickom a Francúzskom, chce vystupovať na futbalovej mape autonómne. V hlasovaní však až 49 z 55 prítomných delegátov dalo jeho vstupu červenú kartu.

„Sme pripravení modernizovať futbal, ale kandidatúra Jersey nespĺňala základné administratívne požiadavky UEFA. Delegáti sa v drvivej väčšine vyslovili, že v tomto prípade nového člena UEFA neprijme," vyhlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) zastupovala na kongrese trojčlenná delegácia na čele s Jánom Kováčikom, viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu Karolom Belaníkom a generálnym sekretárom zväzu Jozefom Klimentom.

„Je to veľký úspech, lebo každý rok sa uchádza o organizáciu kongresu niekoľko krajín. My sme dostali prísľub už pred štyrmi rokmi a dnes je to realita. Radi by sme v budúcnosti, po dostavaní štadióna v Bratislave, zorganizovali európsky Superpohár. Oficiálnu žiadosť však môžeme dať až vtedy, keď bude štadión hotový a skolaudovaný a UEFA rozhodne, že spĺňa všetky náležitosti a kritériá," povedal Kováčik.