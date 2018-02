Kým pred dvoma rokmi sa Felix Slováček objavil na Česko-slovenskom plese spolu so stále ešte manželkou Dádou Patrasovou, minulý a aj tento rok prišiel po boku s priateľkou Luciou Gelemovou. Felix okrem toho, že sa prišiel zabaviť, zaskočil aj za chorého Karla Gotta, ktorý mal byť hlavnou hviezdou večera. Hlavnou informáciou pre nás bolo zasa to, že sa s Luciou chystajú do Las Vegas. Žeby tajná svadba?