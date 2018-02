Nezvyčajný ťah princa Harryho: Naozaj je Meghan až taká tolerantná?!

Mnohé páry si po rozchode nevedia prísť na meno, no princ Harry (33) so svojimi bývalými láskami vychádza viac než dobre.

Až tak, že ich podľa blízkeho priateľa pozval na svoju svadbu s americkou herečkou Meghan Markle (36). Tá je zjavne všetko, len nie žiarlivá, a známeho príslovia „stará láska nehrdzavie“ sa vôbec neobáva.

Svoje áno si princ Harry a Meghan Markle povedia už 19. mája v kaplnke sv. Juraja na Windsdorskom hrade. Svedkami kráľovského sobáša majú byť medzi inými aj bývalý americký prezident Barack Obama (56) či tenistka Serena Williams (36). No na ostro sledovanú svadbu majú byť pozvané jeho bývalé lásky - návrhárka šperkov Chelsy Davy (32), s ktorou randil od roku 2004 do 2010, a herečka Cressida Bonas (29), ktorá s princom strávila dva roky. „Harry zostal s Chelsey a Cressidou dobrým priateľom, takže tam budú,“ povedal pre Daily Mail Harryho priateľ. „Nemyslím si, že to Meghan bude prekážať.“ Tá si však svojho exmanžela, televízneho producenta Trevora Englesona, s ktorým sa rozviedla v roku 2013, nepozve.