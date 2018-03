Unikátny projekt v Hamburgu: Z nacistického bunkra luxus za 26 miliónov

Historickej pamiatke vdýchnu nový život!

Protiletecká veža, ktorá je ešte od druhej svetovej vojny dominantou hamburskej štvrte Sankt Pauli, dostane opäť zelenú. A to doslova. Miestni architekti sa rozhodli premeniť bývalý nacistický bunker z masívneho betónu na moderný mestský lesopark s vychádzkovou rampou. Obrí bunker špatí Hamburg už od roku 1942. Nacisti masívnu betónovú stavbu postavili za 300 dní a na jej vrch umiestnili protileteckú obranu. A vo vnútri bunkra mohlo počas bombardovania nájsť úkryt až 20 000 ľudí!

V roku 1996 prešiel čiatočnou prestavbou a sídli v ňom hudobná škola, rádio i obľúbený nočný klub. Mesto však chce z bunkra spraviť naozaj modernú vychytávku hodnú 21. storočia. Na jeho streche majú vzniknúť parky a rozsiahly interiér má dostať nové využitie.

Architekti do svojho projektu zelenéhu bunkra zapracovali aj výstavbu dvoch penziónov so 144 izbami, ktoré okrem nocľahu a hotelového servisu poskytnú turistom aj estetickú pridanú hodnotu v podobe panoramatickej vyhliadky na okolie Hamburgu. Keďže investor už má od architektov k dispozícii pôsobivý projekt aj stavebné povolenie, mohlo by sa zdať, že výstavbe nič nestojí v ceste. Hamburčanom sa však nepáči, že investor bunker dostal do prenájmu na 99 rokov. A tak hrozia ambicióznemu projektu prieťahy.