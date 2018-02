Cibulková prežíva veľkú radosť: Tieto slová potešia každého!

Slovenská tenistka Dominika Cibulková neskrývala nadšenie po postupe do finále na turnaji WTA v Budapešti.

Cibulková bola po postupe do finále spokojná. "Zlepšujem sa od zápasu k zápasu, dnes to bol z mojej strany veľmi dobrý výkon. V Budapešti si to užívam. Tento kurt mi vyhovuje a každým zápasom mi stúpa sebavedomie. Keď hrám svoj najlepší tenis a som v dobrom rozpoložení, bojujem o každú jednu loptičku, čo bol dnešný prípad. Barthelová dáva veľké rany, no dnes som ju vďaka šikovnej hre vo výmenách dokázala pretlačiť," citovala slová Cibulkovej oficiálna stránka WTA.

V nedeľu o 17.00 h nastúpi Cibulková v dueli o deviaty singlový titul na WTA Tour v jubilejnom 20. finále proti Belgičanke Alison Van Uytvanckovej, ktorá zdolala ďalšiu Slovenku Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:2.