Skvelé správy! Režiséra Jiřího Menzela pustili z nemocnice

Oscarového režiséra Jiřího Menzela (80), ktorý od vlaňajšieho novembra ležal vo vážnom stave v pražskej nemocnici, previezli do rehabilitačného strediska. Tam zbiera potrebné sily a teší sa nielen z úspechov športovcov na olympiáde, ale aj z pres­tížneho filmového ocenenia Kamera Berlinale.

Menzela, ktorý v piatok oslávil osemdesiatku, už pred tromi dňami presunuli do rehabilitačného centra. Prezradila to jeho manželka Olga. „Jiří je stále v starostlivosti lekárov, ale už prebiehajú rehabilitácie a rekonvalescencia a ja verím, že to najhoršie je už za nami,“ uviedla pre TV Nova Menzelová. „Včera (v piatok, pozn. red.) sa pozeral na olympiádu, má rád šport. A potom sú na prvom mieste naše dievčatá, ktoré ho motivujú. Tiež má radosť, že bol veľmi dobre prijatý jeho film Tlmočník,“ vyznala sa Olga.

Režiséra teší aj ocenenie Kamera Berlinale, ktoré mu udelili na známom filmovom festivale v Nemecku. Menzel vlani v novembri trpel bolesťou ucha, neskôr celej hlavy. Skolaboval a našli ho ležať v byte. Musel sa podrobiť tažkej niekoľkohodinovej operácii mozgu, po ktorej ho uviedli do umelého spánku. Precitol až tesne pred Vianocami a odvtedy sa zotavuje.