Smrť Ingridy († 52) v Hurbanove je naďalej záhadou: Podozrivého Ľudovíta prepustili na slobodu

Ľudovíta (66) z Bratislavy, ktorého zatkli v piatok po nájdení nehybného tela jeho družky Ingridy († 52) v areáli bývalého družstva v Hurbanove, polícia už prepustila na slobodu. Príčina smrti Ingridy bude známa až po nariadenej pitve.

Čo sa v Hurbanove stalo? Bezdomovci Ingrida Z. († 52) a Ľudovít E. (66) z Bratislavy bývali v unimobunke v Hurbanove (okres Komárno) ako druh a družka. Ženu policajti hľadali od štvrtka, keď im jej nezvestnosť Ľudovít oznámil. Jeho výpovede policajtov zmiatli - najskôr tvrdil, že partnerku po hádke zabalil do koberca a hodil do studne. Po vytiahnutí obsahu studne sa však žiadne telo nenašlo. Potom Ľudovít hovoril, že ju odvliekol na neďaleké pole. Ani tam policaji telo ženy nenašli. Napokon v piatok dopoludnia našli mŕtve telo Ingridy Z. († 52) v susednom areáli. Privolaný obhliadajúci lekár presnú príčinu smrti nevylúčil, bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie, pre presné určenie príčiny smrti nariadili policajti vykonať pitvu. Ľudovíta odviezli na výsluch do Komárna.

Podozrivého dôchodcu polícia už prepustila. Podľa informácie, ktorú získal Čas.sk, Ľudovíta už prepustili na slobodu. Smrť Ingridy je tak zatiaľ záhadou. Dá sa očakávať, že polícia dá skúmať zdravotný stav Ľudovíta.